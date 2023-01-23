Бейонсе розкритикували за шоу в Дубаї, за яке вона отримала 24 мільйони доларів
Обурені були представники ЛГБТ, оскільки їхні права в ОАЕ не дотримуються, а за одностатеві стосунки можна навіть поплатитись життям.
Бейонсе днями з помпою виступила на відкритті розкішного готелю Atlantis the Royal у Дубаї. Це був перший виступ поп-діви з 2018 року. І вона за нього отримала значний гонорар – 24 мільйони доларів. Але тепер співачка зіткнулася із критикою. Про це пише Daily Mail.
Хоч вона завжди казала, що підтримує ЛГБТ і навіть присвятила свій новий альбом Renaissance своєму покійному дядькові-гею Джонні, але тепер представники ЛГБТ обурені, що вона виступила в Об'єднаних Арабських Еміратах, де одностатеві стосунки переслідуються законом.
За словами Бев Джексон, співзасновниці британського правозахисного гурту LGB Alliance, концерт зірки, яка отримала премію "Греммі", "кидає тінь на її підтримку лесбіянок та геїв".
"Бейонсе — ікона для багатьох геїв. Тому наша організація глибоко розчарована тим, що Бейонсе погодилася дати концерт у Дубаї, де одностатеві стосунки є кримінальним злочином, який потенційно карається смертним вироком".
Нагадаємо, розкішне шоу відбулося 21 січня. Причому концерт був закритим та знімати шоу на телефони було заборонено. Глядачів навіть попросили сховати телефони у спеціальні пакети. Але відео все одно знімали і кадри з'явилися в мережі раніше, ніж поділилася ними сама Бейонсе.
Вона виконала 19 пісень, причому одну, Brown Skin Girl, заспівала разом зі своєю 11-річною дочкою Блю Айві.
Якоїсь миті Бейонсе виступила в ефектній рожевій сукні від українського дизайнера Івана Фролова.