Бейонсе розкритикували за шоу в Дубаї, за яке вона отримала 24 мільйони доларів

Обурені були представники ЛГБТ, оскільки їхні права в ОАЕ не дотримуються, а за одностатеві стосунки можна навіть поплатитись життям.

Related video

Бейонсе днями з помпою виступила на відкритті розкішного готелю Atlantis the Royal у Дубаї. Це був перший виступ поп-діви з 2018 року. І вона за нього отримала значний гонорар – 24 мільйони доларів. Але тепер співачка зіткнулася із критикою. Про це пише Daily Mail.

Хоч вона завжди казала, що підтримує ЛГБТ і навіть присвятила свій новий альбом Renaissance своєму покійному дядькові-гею Джонні, але тепер представники ЛГБТ обурені, що вона виступила в Об'єднаних Арабських Еміратах, де одностатеві стосунки переслідуються законом.

[ + – ] Бейонсе на концерті у Дубаї

За словами Бев Джексон, співзасновниці британського правозахисного гурту LGB Alliance, концерт зірки, яка отримала премію "Греммі", "кидає тінь на її підтримку лесбіянок та геїв".

"Бейонсе — ікона для багатьох геїв. Тому наша організація глибоко розчарована тим, що Бейонсе погодилася дати концерт у Дубаї, де одностатеві стосунки є кримінальним злочином, який потенційно карається смертним вироком".

Нагадаємо, розкішне шоу відбулося 21 січня. Причому концерт був закритим та знімати шоу на телефони було заборонено. Глядачів навіть попросили сховати телефони у спеціальні пакети. Але відео все одно знімали і кадри з'явилися в мережі раніше, ніж поділилася ними сама Бейонсе.

Вона виконала 19 пісень, причому одну, Brown Skin Girl, заспівала разом зі своєю 11-річною дочкою Блю Айві.

Якоїсь миті Бейонсе виступила в ефектній рожевій сукні від українського дизайнера Івана Фролова.