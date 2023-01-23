Бейонсе раскритиковали за шоу в Дубае за которое она получила 24 миллиона долларов

Возмущены были представители ЛГБТ, так как их права в ОАЭ не соблюдаются, а за однополые отношения можно даже поплатиться жизнью.

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Бейонсе на днях с помпой выступила на открытии роскошного отеля Atlantis the Royal в Дубае. Это стало первое выступление поп-дивы с 2018 года. И она за него получила внушительный гонорар – 24 миллиона долларов. Но теперь певица столкнулась с критикой. Об этом пишет Daily Mail.

Хоть она всегда говорила, что поддерживает ЛГБТ и даже посвятила свой новый альбом Renaissance своему покойному дяде-гею Джонни, но теперь представители ЛГБТ возмущены, что она выступила в Объединенных Арабских Эмиратах, где однополые отношения преследуются по закону.

[ + – ] Бейонсе на концерте в Дубае

По словам Бев Джексон, соучредителя британской правозащитной группы LGB Alliance, концерт звезды, получившей премию "Грэмми", "бросает тень на ее поддержку лесбиянок и геев".

"Бейонсе — икона для многих геев. Поэтому наша организация глубоко разочарована тем, что Бейонсе согласилась дать концерт в Дубае, где однополые отношения являются уголовным преступлением, потенциально наказуемым смертью".

Напомним, шикарное шоу состоялось 21 января. Причем концерт был закрытым и снимать шоу на телефоны было запрещено. Зрителей даже попросили спрятать телефоны в специальные пакеты. Но видео все равно снимали и кадры появились в Сети раньше, чем ими поделилась сама Бейонсе.

Она исполнила 19 песен, причем одну, Brown Skin Girl, она спела вместе со своей 11-летней дочерью Блю Айви.

В какой-то момент Бейонсе выступила в эффектном розовом платье от украинского дизайнера Ивана Фролова.