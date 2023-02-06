Бейонсе увійшла в історію "Греммі"

Вручення однієї зі статуеток співачка пропустила.

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41-річна американська співачка Бейонсе увійшла в історію церемонії нагородження "Греммі". Про це пише ВВС.

Зірка сцени побила рекорд музичної премії та стала найбільш титулованою артисткою в її історії. За свою кар'єру знаменитість отримала 32 "грамофони". Минулий рекорд належав диригенту Георгу Шолті — 31 нагорода.

У 2023 році Бейонсе отримала нагороди в номінаціях "Найкраща танцювальна композиція", "Найкраще традиційне R&B-виконання", "Найкраща R&B-пісня", "Найкращий танцювальний\електронний альбом".

Цікаво, що вручення однієї зі статуеток співачка пропустила, а також запізнилася на червону доріжку. На публіці зірка з'явилася в розкішній сукні зі сріблястим низом, а на афтепаті Бейонсе прийшла в чорному образі з глибоким декольте та у супроводі свого чоловіка.

[ + – ] Бейонсе з чоловіком, репером Jay-Z Фото: Getty Images

У липні 2022 артистка випустила новий альбом "Ренесанс" після тривалої перерви. А на початку 2023 виступила на відкритті елітного готелю в Дубаї. Після цього Бейонсе оголосила, що їде у світове турне.

Судячи з усього, пісні зі свіжої збірки артистки і стануть основою її репертуару в анонсованому турі.

[ + – ] Бейонсе Фото: Getty Images

Нагадаємо, Бейонсе збирається у світове турне у 2023 році.

Також Фокус писав про критику виступу Бейонсе в Дубаї.