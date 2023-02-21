Американський пастор назвала Бейонсе відьмою (відео)

Проповідниця впевнена, що християнам нема чого робити на концертах Бейонсе. При цьому сама Тіффані Монтгомері ще 2010 року писала про любов до співачки.

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Світова популярність, слава та гроші мають свою ціну, і хвилі хейту – найчастіше одна з головних її складових. Проте американській співачці Бейонсі особливо "пощастило". Самопроголошена "пророчиця" Тифані Монтгомері, яка заснувала служіння "Покриті Богом", заявила, що артистка — "відьма", а її шанувальники, які приходять на концерти, — "частина шабаша". Про це вона заявила у своєму відео.

Тифані, яка родом із Північної Кароліни, але проповідує в різних місцях США, накинулася на рекордсменку премії "Греммі" :

"Коли у відьми є ковен, зазвичай це дрібниця. Ковен відьми зазвичай складається з трьох-семи чоловік. Будь-який з вас, хто збирається на концерт Бейонсе, я дорікаю вам в ім'я Господи, як ти смієш називати себе християнином? Мені все одно, який у вас пастор, який згоден з цим, мені байдуже, який у вас пастор, який думає, що це круто, мені байдуже, який у вас пастор, який підспівує пісням, бо їм потрібен якийсь вплив", – каже вона.

Відео проповіді стало вірусним, набравши десятки тисяч переглядів, але спричинило неоднозначну реакцію.

"Я люблю Господа всією своєю душею і завжди буду благословляти Його ім'я, але це форма маніпуляції, так само, як вона припускає, що Бейонсе використовує її платформу", "Як християнин, я не розумію, чому засуджувати інших – це так (не все так роблять, але…) Ми можемо спрямовувати інших, не засуджуючи і не наказуючи контролювати людей", "Минулого разу, коли я перевіряю, тільки Бог може судити. Я б хотів, щоб ми просто спрямовували і нагадували людям про любов до Бога, а не принижували інших і говорили про людей негативно, щоб нагадати їм про Бога", – пишуть у мережі користувачі.

Мішель Вільямс, колишня учасниця Destiny's Child та подруга Бейонсе, теж не залишилася осторонь.

"Я просто спостерігаю за тим, що відбувається, що говорять, особливо про артистів, особливо про артистів, з якими в мене навіть є стосунки, артистів, яких я знаю за межами сцени. Я просто хочу, щоб ми так само публічно молилися за артистів, як ми дорікаємо їм і проклинаємо їхню душу. Я знаю, що моя покликана місія не в тому, щоб проклясти артистів і сказати, що вони впадуть замертво. Диявол - це брехня", — написала жінка, яка раніше часто говорила про свою християнську віру і випустила кілька євангельських альбомів після відходу з R&B-поп-групи.

Критики Тіфані також назвали її "лицеміркою" після того, як виявили старі твіти, в яких вона оголошувала себе шанувальницею Бейонсе і навіть говорила, що відвідувала концерти співачки. Вони датовані ще 2010 роком.

Раніше Фокус писав, що Бейонсе планує у 2023 році світове турне, репетицію якого вже провела під час виступу у Дубаї.