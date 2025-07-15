"Главная ведьма Украины" назвала свои расценки для нардепов: речь о десятках тысяч долларов

Мария Тихая, которая прославилась после участия в шоу "Битва экстрасенсов", назвала цены на свои услуги. Оказалось, что украинским депутатам обращение "ведьмы" обходится в разы дороже.

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"Много там всяких есть, конечно. Поскольку я считаюсь лучшей в Украине среди медийных, я имею в виду, практиков. Я не говорю обо всех. У меня уважение есть ко всем практикам Украины. Потому что у нас есть много "серых кардиналов", которые действительно толковые. Я о медийных говорю практиках. Я как бы на рынке сейчас считаюсь лучшей. И поэтому политики бегут туда, у кого дороже", — рассказала Мария в подкасте Василию Тимошенко.

Мария Тихая раскрыла цены на свои услуги

Оказалось, что средний чек на "защиту" от Тихой стартует от 20 тысяч долларов.

"У меня консультация стоит 12 тысяч сейчас. Консультация срочная стоит 30", — сказала она.

Цены на обряды "ведьмы" стартуют от 2 тысяч долларов. А для политиков это 20+ тысяч долларов.

Кто такая Мария Тихая

Тихая позиционирует себя как потомственная ведьма, которая работает с энергиями мертвых и духами. Она проводит ритуалы, которые якобы позволяют ей влиять на судьбы людей, и зарабатывает на этом тысячи долларов в месяц.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Мария Тихая рассказала, что еще до начала российско-украинской войны у нее были интимные связи со священниками московского патриархата из Киево-Печерской Лавры.

Американский пастор назвала Бейонсе ведьмой. Проповедница уверена, что христианам нечего делать на ее концертах.

Кроме того, украинская модель Алена Омович получила в подарок от ухажера-депутата часы Richard Mille стоимостью 200 тысяч долларов.