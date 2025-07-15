"Главная ведьма Украины" назвала свои расценки для нардепов: речь о десятках тысяч долларов
Мария Тихая, которая прославилась после участия в шоу "Битва экстрасенсов", назвала цены на свои услуги. Оказалось, что украинским депутатам обращение "ведьмы" обходится в разы дороже.
"Много там всяких есть, конечно. Поскольку я считаюсь лучшей в Украине среди медийных, я имею в виду, практиков. Я не говорю обо всех. У меня уважение есть ко всем практикам Украины. Потому что у нас есть много "серых кардиналов", которые действительно толковые. Я о медийных говорю практиках. Я как бы на рынке сейчас считаюсь лучшей. И поэтому политики бегут туда, у кого дороже", — рассказала Мария в подкасте Василию Тимошенко.
Оказалось, что средний чек на "защиту" от Тихой стартует от 20 тысяч долларов.
"У меня консультация стоит 12 тысяч сейчас. Консультация срочная стоит 30", — сказала она.
Цены на обряды "ведьмы" стартуют от 2 тысяч долларов. А для политиков это 20+ тысяч долларов.
Кто такая Мария Тихая
Тихая позиционирует себя как потомственная ведьма, которая работает с энергиями мертвых и духами. Она проводит ритуалы, которые якобы позволяют ей влиять на судьбы людей, и зарабатывает на этом тысячи долларов в месяц.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Мария Тихая рассказала, что еще до начала российско-украинской войны у нее были интимные связи со священниками московского патриархата из Киево-Печерской Лавры.
- Американский пастор назвала Бейонсе ведьмой. Проповедница уверена, что христианам нечего делать на ее концертах.
Кроме того, украинская модель Алена Омович получила в подарок от ухажера-депутата часы Richard Mille стоимостью 200 тысяч долларов.