На суді над Юлією Тимошенко помітили найвідомішу українську "відьму" (фото)

Група підтримки Юлії Тимошенко під час чергового судового засідання продовжує розширюватися. Серед присутніх була її донька Євгенія Тимошенко, яка постійно проживає за кордоном і рідко з'являється на публічних заходах в Україні. Крім близьких і соратників політика, увагу журналістів привернула Марія Тиха, яка називає себе відьмою.

Дівчина відома в медіапросторі як самопроголошена "відьма" і публічна персона, яка раніше неодноразово заявляла про нібито співпрацю з представниками політичних еліт. Про це читайте в матеріалі Фокуса.

Сама Марія Тиха стверджує, що надає політикам так званий "диявольський захист" від правоохоронних органів, зокрема Служби безпеки України. Ці заяви вона озвучувала у своїх соцмережах та в окремих інтерв'ю, наголошуючи, що її діяльність має "містичний, а не юридичний" характер.

Офіційного підтвердження будь-якого впливу Марії Тихої на політичні або силові процеси немає. Представники правоохоронних органів раніше не коментували її висловлювань, а експерти розглядають такі заяви радше як елемент епатажного самопіару.

Хто така Марія Тиха

Українка Марія Тиха народилася 1996 року і проживає в Києві. Вона активно позиціонує себе як спадкова відьма-некромантка, яка нібито працює з "мертвою енергією" і "духами роду". Її ім'я стало впізнаваним завдяки участі в популярному телешоу "Битва екстрасенсів", де вона демонструвала свої здібності та містичні практики.

У своїх публічних виступах і в соцмережах Тиха пропонує консультації, ритуали та прогнози за значну плату. За її словами, серед її клієнтів були заможні бізнесмени, відомі особистості та навіть, як стверджує сама Тиха, політики.

Марія Тиха брала участь у популярному телешоу "Битва екстрасенсів" Фото: YouTube

Дівчина також веде популярний YouTube-канал, де ділиться прогнозами на майбутнє і своїм поглядом на "енергетику" людей, і не приховує свого майнового стану. Тиха згадує про кілька квартир у Києві, автомобіль бізнес-класу та колекцію брендових речей.

Одне з її найбільш обговорюваних "пророцтв" було про "Орешник".

"Так, тоді мертві про ядерку говорили, а ми ще не розуміли, що це. "Орешник" — це і була ядерка за своєю суттю. Я тоді робила річний розклад. Він робиться взимку раз на рік і все. У мене постійно падав піковий туз. Це означало, що буде ядерка або щось таке", — розповідала Марія.

Українка також говорила, що їй наснився сон про Чорнобильську АЕС, після чого вона передбачила прильоти по об'єкту. Через кілька днів прогноз підтвердився, а потім почали поширюватися чутки про те, що нібито "хтось у СБУ зливає їй інформацію".

Тиха також говорила про можливе майбутнє в політиці, зазначаючи, що планує розширювати свій вплив за межами містичних практик.

