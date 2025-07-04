Протокол Афіна: "живий Нострадамус" передбачив долю долара і результат війни в Україні

38-річний бразильський екстрасенс і провісник Атос Саломе, якого за низку пророцтв, які збулися, прозвали "живим Нострадамусом", поділився новою порцією своїх видінь.

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За його словами, людство стоїть на порозі серйозних випробувань, і йдеться не тільки про природні катаклізми та війни, а й про фінансові потрясіння. Про це Атос розповів у своїй колонці для Daily Mail.

Крах долара

Зокрема, Саломе прогнозує крах долара як основної світової валюти. Ог говорить про секретний протокол під назвою "Протокол Афіна" (Athena Protocol).

"Розроблений елітою Давоса спільно зі шпигунськими агентствами по всьому світу, включно з ЦРУ, цей протокол спрямований на створення окремої фінансової системи, в якій долар замінюють власною міжнародною монетою, забезпеченою золотом, вуглецем і рідкоземельними елементами", — повідомив екстрасенс.

Атос уточнює, що це — спроба створити нову фінансову систему, пілотовану в банках Сінгапуру, Об'єднаних Арабських Еміратів, Китаю, Росії, Бразилії та Швейцарії.

"Вона обійде традиційні стовпи західної фінансової системи. Протягом наступних кількох років долар втратить свій трон після прихованої війни, що розгортається в таємниці без єдиного пострілу".

Тотальний контроль

"Афіна" — не єдине, що показали Саломе його видіння.

"Я побоююся, що посадові особи Всесвітньої організації охорони здоров'я, яку вважають доброзичливою установою, націленою тільки на сприяння найкращим результатам у сфері охорони здоров'я в усьому світі, також втягнуті у свій власний секретний проєкт — проєкт із потенційно жахливими наслідками", — продовжив він.

Оскільки у нього ще немає конкретної назви, Атос назвав його "ONI":

"Це слово, яке, на мою думку, найкраще передає те, що я бачу: експериментальні спроби використати штучний інтелект для картування емоційної поведінки вразливих груп населення та впровадження емоційних біометричних ідентифікаторів у таборах біженців у Сирії та Судані".

Як виправдання творці проєкту називають намір запобігти спалахам насильства і масовим самогубствам.

"Але мої бачення попереджають мене про щось набагато зловісніше — що його використовуватимуть як інструмент предиктивного спостереження, в якому ваші емоції визначатимуть ваш доступ до послуг. Це світ передового розпізнавання облич, відстеження частоти мозку і предиктивного спостереження, і він змінить те, як ми взаємодіємо, як ми живемо — і як ми воюємо", — наголошує екстрасенс.

У майбутньому жодна людина не зможе сховатися від контролю Фото: ленивый кот

Війна в Ірані

Бразилець вважає, що нинішні війни вступлять у нову фазу.

"Припинення вогню, оголошене Дональдом Трампом між Іраном та Ізраїлем минулого тижня, було всього лише театром. Що б ми не бачили на поверхні, підземний конфлікт у формі промислового саботажу і кібератак все ще розгортається в цій війні, і я побоююся, що наземний конфлікт не тільки продовжиться, а й пошириться на Туреччину", — пророкує автор колонки.

Війна в Україні

Саломе пророкує, що війна між Росією та Україною закінчиться не перемогою в її буквальному сенсі слова, а економічним виснаженням:

"До березня 2026 року Україна буде роздроблена, а проросійські регіони будуть визнані на міжнародному рівні. За лаштунками за ниточки смикатиме Китай".

Війна в Україні, за передбаченням бразильця, закінчиться економічним виснаженням Фото: Генштаб ЗСУ

"Подарунок" від Гольфстріму

Кліматичні зміни йдуть у "пакеті передбачень" Саломе. Він пише, що вже до кінця 2025 року Гольфстрім має критично ослабнути, що стане катастрофічною глобальною подією, яку вперше відзначать урагани в Карибському морі та Північній Атлантиці в серпні та вересні.

Результати відчуватимуться майже відразу. У міру розвитку подій 2026 року в Західній Європі влітку буде сильна посуха, за якою послідують несезонні тропічні шторми восени і найекстремальніша зима за десятиліття.

"Нью-Йорк, Мумбаї і Лагос зазнають раптових повеней, які залишать населення в ув'язненні в рік, у якому, як я вірю, багато що завалиться", — підкреслив екстрасенс.

Підбиваючи підсумки, він зазначив, що 2025-й — це останній рік, у якому світ залишиться таким, яким ми його знаємо.

Раніше Фокус писав, що Саломе попередив про невдачі, які незабаром впадуть на Меган Маркл.

Бразилець також поділився передбаченням про те, чим обернеться правління Трампа.

Матеріали езотеричного характеру не є науково обґрунтованими і не можуть служити джерелом для прийняття важливих рішень. Редакція Фокусу не відповідає за озвучені екстрасенсами, ворожками, тарологами й астрологами прогнози і не закликає керуватися ними.