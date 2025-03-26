"Живий Нострадамус" розповів, чим обернеться правління Трампа

Екстрасенс вважає, що адміністрація Трампа поляризує американське суспільство, щоб приховати структурні проблеми, а також провокує інші країни зменшувати залежність від США.

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38-річний Атос Саломе з Бразилії, якого називають "живим Нострадамусом" через низку прогнозів, які збулися, у бесіді з FEMAIL розповів, чого чекати світу від нового президентського терміну Дональда Трампа.

За його словами, з поверненням Дональда Трампа в Білий дім у січні 2025 року США вступили в нову фазу політичних та економічних перетворень. Його рішення можуть спровокувати "сейсмічні зміни в міжнародному порядку", змусивши створювати нові альянси, щоб кинути виклик американському впливу.

"З моменту вступу на посаду Трамп налагодив тісніші зв'язки з технологічними гігантами, включно з Ілоном Маском (Tesla/SpaceX), Тімом Куком (Apple) і лідерами Microsoft та Amazon. Уряд ухвалив більш гнучкий підхід до регулювання, прискоривши розробку штучного інтелекту і гарантуючи, що великі технологічні компанії працюватимуть з меншою кількістю правових обмежень", — зазначив Саломе. Він наголосив, що це партнерство ще більше посилює вплив цих корпорацій на світовій арені, а Apple, наприклад, уже перевершує ВВП таких країн як Німеччина.

"Однак ця стратегія не позбавлена ризиків. Європейський союз щосили намагається нав'язати суворі правила штучному інтелекту, в той час як Китай продовжує активно інвестувати в технології, щоб змагатися з американським домінуванням", — говорить він.

Атом попередив, що це посилення Кремнієвої долини може викликати глобальну реакцію, а інші країни шукатимуть способи обмежити вплив американських великих технологічних компаній або за допомогою регулювання, або шляхом заохочення створення місцевих альтернатив.

Ще одне тривожне передбачення стосується ШІ. Саломе не виключає, що його розвиток може призвести до несподіваних наслідків, які зачіпають як економіку, так і світову політику:

"Економічна реконструкція американської нафтової промисловості залишається пріоритетом для президента Трампа протягом усього його нового президентського терміну. Урядова підтримка відновлюваної енергетики знизилася, оскільки нові правила дозволяють викопному паливу стати основними джерелами енергії.

Атос Саломе Фото: Daily Star

Саломе підкреслює, що зміни в енергетичній політиці спричиняють зростаючу напругу в системі, а зміцнення енергетичних спроможностей США створює потенційні дипломатичні проблеми з європейськими країнами, які продовжують активно прагнути до чистих джерел електроенергії.

"Цей крок створить напруженість у світовому нафтовому балансі між США і Росією та Саудівською Аравією, які наразі зберігають лідерські позиції у світовому експорті нафти", — пояснив екстрасенс і попередив, що неправильне управління цією трансформацією може призвести до зростання цін на нафту і, можливо, до глобальної економічної нестабільності.

Атос зазначає, що популістський дискурс залишається одним з основних стовпів політичної стратегії Трампа.

"Щоб зберегти лояльність своєї бази, він посилює націоналістичний і консервативний наратив, часто поляризуючи суспільство атаками на меншини та іммігрантів", — продовжив провидець, наголосивши, що цей поділ не випадковий, оскільки він засвідчив, що лідери впродовж усієї історії використовували "внутрішні конфлікти" як спосіб відвернути увагу від структурних проблем.

Він прогнозує, що ця зростаюча поляризація може призвести до великих протестів і соціальної нестабільності, що стане перевіркою керованості Трампа в найближчі роки.

Раніше Фокус писав, що "живий Нострадамус" назвав головну загрозу людству.