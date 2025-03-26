"Живой Нострадамус" рассказал, чем обернется правление Трампа

Экстрасенс считает, что администрация Трампа поляризует американское общество, чтобы скрыть структурные проблемы, а также провоцирует другие страны уменьшать зависимость от США.

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38-летний Атос Саломе из Бразилии, которого называют "живым Нострадамусом" из-за ряда сбывшихся прогнозов, в беседе с FEMAIL рассказал, чего ждать миру от нового президентского срока Дональда Трампа.

По его словам, с возвращением Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года США вступили в новую фазу политических и экономических преобразований. Его решения могут спровоцировать "сейсмические изменения в международном порядке", заставив создавать новые альянсы, чтобы бросить вызов американскому влиянию.

"С момента вступления в должность Трамп наладил более тесные связи с технологическими гигантами, включая Илона Маска (Tesla/SpaceX), Тима Кука (Apple) и лидеров Microsoft и Amazon. Правительство приняло более гибкий подход к регулированию, ускорив разработку искусственного интеллекта и гарантируя, что крупные технологические компании будут работать с меньшим количеством правовых ограничений", – отметил Саломе. Он подчеркнул, что это партнерство еще больше усиливает влияние этих корпораций на мировой арене, а Apple, например, уже превосходит ВВП таких стран как Германия.

"Однако эта стратегия не лишена рисков. Европейский союз изо всех сил пытается навязать строгие правила искусственному интеллекту, в то время как Китай продолжает активно инвестировать в технологии, чтобы соперничать с американским доминированием", – говорит он.

Атом предупредил, что это усиление Кремниевой долины может вызвать глобальную реакцию, а другие страны будут искать способы ограничить влияние американских крупных технологических компаний либо посредством регулирования, либо путем поощрения создания местных альтернатив.

Еще одно тревожное предсказание касается ИИ. Саломе не исключает, что его развитие может привести к неожиданным последствиям, затрагивающим как экономику, так и мировую политику:

"Экономическая реконструкция американской нефтяной промышленности остается приоритетом для президента Трампа на протяжении всего его нового президентского срока. Правительственная поддержка возобновляемой энергетики снизилась, поскольку новые правила позволяют ископаемому топливу стать основными источниками энергии.

Атос Саломе Фото: Daily Star

Саломе подчеркивает, что изменения в энергетической политике вызывают растущее напряжение в системе, а укрепление энергетических возможностей США создает потенциальные дипломатические проблемы с европейскими странами, которые продолжают активно стремиться к чистым источникам электроэнергии.

"Этот шаг создаст напряженность в мировом нефтяном балансе между США и Россией и Саудовской Аравией, которые в настоящее время сохраняют лидирующие позиции в мировом экспорте нефти", – объяснил экстрасенс и предупредил, что неправильное управление этой трансформацией может привести к росту цен на нефть и, возможно, к глобальной экономической нестабильности.

Атос отмечает, что популистский дискурс остается одним из основных столпов политической стратегии Трампа.

"Чтобы сохранить лояльность своей базы, он усиливает националистический и консервативный нарратив, часто поляризуя общество атаками на меньшинства и иммигрантов", – продолжил провидец, подчеркнув, что это разделение не случайно, поскольку он показал, что лидеры на протяжении всей истории использовали "внутренние конфликты" как способ отвлечь внимание от структурных проблем.

Он прогнозирует, что эта растущая поляризация может привести к крупным протестам и социальной нестабильности, что станет проверкой управляемости Трампа в ближайшие годы.

Ранее Фокус писал, что "живой Нострадамус" назвал главную угрозу человечеству.