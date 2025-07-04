Протокол Афина: "живой Нострадамус" предсказал судьбу доллара и исход войны в Украине

38-летний бразильский экстрасенс и предсказатель Атос Саломе, которого за ряд сбывшихся пророчеств прозвали "живым Нострадамусом", поделился новой порцией своих видений.

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По его словам, человечество стоит на пороге серьезных испытаний, и речь не только о природных катаклизмах и войнах, но и о финансовых потрясениях. Об этом Атос рассказал в своей колонке для Daily Mail.

Крах доллара

В частности, Саломе прогнозирует крах доллара как основной мировой валюты. Ог говорит о секретного протокола под названием "Протокол Афина" (Athena Protocol).

"Разработанный элитой Давоса совместно со шпионскими агентствами по всему миру, включая ЦРУ, этот протокол направлен на создание отдельной финансовой системы, в которой доллар заменяется собственной международной монетой, обеспеченной золотом, углеродом и редкоземельными элементами", – сообщил экстрасенс.

Атос уточняет, что это – попытка создать новую финансовую систему, пилотируемую в банках Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, России, Бразилии и Швейцарии.

"Она обойдет традиционные столпы западной финансовой системы. В течение следующих нескольких лет доллар потеряет свой трон после скрытой войны, разворачивающейся в тайне без единого выстрела".

Тотальный контроль

"Афина" – не единственное, что показали Саломе его видения.

"Я опасаюсь, что должностные лица Всемирной организации здравоохранения, которую считают благожелательным учреждением, нацеленным только на содействие наилучшим результатам в области здравоохранения по всему миру, также вовлечены в свой собственный секретный проект — проект с потенциально ужасающими последствиями", – продолжил он.

Поскольку у него еще нет конкретного названия, Атос назвал его "ONI":

"Это слово, которое, по моему мнению, лучше всего передает то, что я вижу: экспериментальные попытки использовать искусственный интеллект для картирования эмоционального поведения уязвимых групп населения и внедрения эмоциональных биометрических идентификаторов в лагерях беженцев в Сирии и Судане".

В качестве оправдания создатели проекта называют намерение предотвратить вспышки насилия и массовые самоубийства.

"Но мои видения предупреждают меня о чем-то гораздо более зловещем — что он будет использоваться как инструмент предиктивного наблюдения, в котором ваши эмоции будут определять ваш доступ к услугам. Это мир передового распознавания лиц, отслеживания частоты мозга и предиктивного наблюдения, и он изменит то, как мы взаимодействуем, как мы живем — и как мы сражаемся", – подчеркивает экстрасенс.

В будущем ни один человек не сможет укрыться от контроля Фото: South China Morning Post

Война в Иране

Бразилец считает, что нынешние войны вступят в новую фазу.

"Прекращение огня, объявленное Дональдом Трампом между Ираном и Израилем на прошлой неделе, было всего лишь театром. Что бы мы ни видели на поверхности, подземный конфликт в форме промышленного саботажа и кибератак все еще разворачивается в этой войне, и я опасаюсь, что наземный конфликт не только продолжится, но и распространится на Турцию", – пророчит автор колонки.

Война в Украине

Саломе предсказывает, что война между Россией и Украиной закончится не победой в ее буквальном смысле слова, а экономическим истощением:

"К марту 2026 года Украина будет раздроблена, а пророссийские регионы будут признаны на международном уровне. За кулисами за ниточки будет дергать Китай".

Война в Украине, по предсказанию бразильца, закончится экономическим истощением Фото: Генштаб ВСУ

"Подарок" от Гольфстрима

Климатические изменения идут в "пакете предсказаний" Саломе. Он пишет, что уже к концу 2025 года Гольфстрим должен критически ослабеть, что станет катастрофическим глобальным событием, которое впервые будет отмечено ураганами в Карибском море и Северной Атлантике в августе и сентябре.

Результаты будут ощущаться почти сразу. По мере развития событий 2026 года в Западной Европе летом будет сильная засуха, за которой последуют несезонные тропические штормы осенью и самая экстремальная зима за десятилетия.

"Нью-Йорк, Мумбаи и Лагос подвергнутся внезапным наводнениям, которые оставят население в заточении в год, в котором, как я верю, многое рухнет", – подчеркнул экстрасенс.

Подводя итоги, он отметил, что 2025-й – это последний год, в котором мир останется таким, каким мы его знаем.

Ранее Фокус писал, что Саломе предупредил о неудачах, которые вскоре обрушатся на Меган Маркл.

Бразилец также поделился предсказанием о том, чем обернется правление Трампа.

Материалы эзотерического характера не являются научно обоснованными и не могут служить источником для принятия важных решений. Редакция Фокуса не отвечает за озвученные экстрасенсами, гадалками, тарологами и астрологами прогнозы и не призывает руководствоваться ними.