На суде над Юлией Тимошенко заметили самую известную украинскую "ведьму" (фото)
Группа поддержки Юлии Тимошенко во время очередного судебного заседания продолжает расширяться. Среди присутствующих была ее дочь Евгения Тимошенко, которая постоянно проживает за границей и редко появляется на публичных мероприятиях в Украине. Кроме близких и соратников политика, внимание журналистов привлекла Мария Тихая, которая называет себя ведьмой.
Девушка известна в медиапространстве как самопровозглашенная "ведьма" и публичная персона, которая ранее неоднократно заявляла о якобы сотрудничестве с представителями политических элит. Об этом читайте в материале Фокуса.
Сама Мария Тиха утверждает, что предоставляет политикам так называемую "дьявольскую защиту" от правоохранительных органов, в частности Службы безопасности Украины. Эти заявления она озвучивала в своих соцсетях и в отдельных интервью, подчеркивая, что ее деятельность носит "мистический, а не юридический" характер.
Официального подтверждения какого-либо влияния Марии Тихой на политические или силовые процессы нет. Представители правоохранительных органов ранее не комментировали ее высказывания, а эксперты рассматривают подобные заявления скорее как элемент эпатажного самопиара.
Кто такая Мария Тихая
Украинка Мария Тихая родилась в 1996 году и проживающая в Киеве. Она активно позиционирует себя как наследственная ведьма-некромантка, которая якобы работает с "мертвой энергие" и "духами рода". Ее имя стало узнаваемым благодаря участию в популярном телешоу "Битва экстрасенсов", где она демонстрировала свои способности и мистические практики.
В своих публичных выступлениях и в соцсетях Тиха предлагает консультации, ритуалы и прогнозы за значительную плату. По ее словам, среди ее клиентов были состоятельные бизнесмены, известные личности и даже, как утверждает сама Тихая, политики.
Девушка также ведет популярный YouTube-канал, где делится прогнозами на будущее и своим взглядом на "энергетику" людей, и не скрывает своего имущественного положения. Тихая упоминает о нескольких квартирах в Киеве, автомобиле бизнес-класса и коллекции брендовых вещей.
Одно из ее самых обсуждаемых "пророчеств" было об "Орешнике".
"Да, тогда мертвые о ядерке говорили, а мы еще не понимали, что это. "Орешник" — это и была ядерка по своей сути. Я тогда делала годовое расписание. Оно делается зимой раз в год и все. У меня постоянно падал пиковый туз. Это означало, что будет ядерка или что-то такое", — рассказывала Мария.
Украинка также говорила, что ей приснился сон о Чернобыльской АЭС, после чего она предсказала прилеты по объекту. Через несколько дней прогноз подтвердился, а после начали распространяться слухи о том, что якобы "кто-то в СБУ сливает ей информацию".
Тихая также говорила о возможном будущем в политике, отмечая, что планирует расширять свое влияние за пределами мистических практик.
