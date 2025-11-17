Одна из легенд гласит, что ряд видений привиделись во сне первому президенту США Джорджем Вашингтоном. Два из них уже имеют исторические аналогии, тогда как третье, считают фанаты мистики, может произойти уже в скором времени.

Третье видение Вашингтону, как говорят источники, пришло относительно "орд вооруженных людей", которые придут с моря и уничтожат США. Об этих снах первому главе США рассказал подкастер Райан Бледсо в шоу "Bledsoe said so".

Согласно легенде, первый президент США получил видение зимой 1777 года, вскоре после обретения независимости от Великобритании. Он увидел три испытания, через которые должно было пройти новое государство — два из них уже произошли.

Первое — это Революция, известная как Война за независимость, породившая страну. Второе — Гражданская война середины XIX века, которая едва не разорвала нацию. Третье пророчество предсказывало "орды вооруженных людей", которые придут из-за моря, чтобы вторгнуться в страну. Учитывая нынешнее военное присутствие США в Карибском бассейне, это кажется маловероятным.

Подкастер предположил, что третье видение может быть близким к осуществлению. Он утверждает, что документ в Библиотеке Конгресса США описывает "угрозу войны в будущем, когда силы с востока пересекут море".

Сейчас есть риск, что операция "Южное копье" считается как возможное осуществление третьего пророчества. По мнению сторонников теории, это могло бы защитить нацию от этой апокалиптической угрозы.

В то же время некоторые противники считают, что вторжение людей с моря в истории США уже происходило, когда британцы осуществили военную кампанию против США в 1812 году. Тогда войска британской короны вторглись в штаты и сожгли столицу США, однако эта теория не нашла поддержки среди конспирологов и сторонников "третьего видения Джорджа Вашингтона".

