Одна з легенд говорить, що низка видінь привиділися уві сні першому президенту США Джорджем Вашингтоном. Два з них уже мають історичні аналогії, тоді як третє, вважають фанати містики, може статися вже незабаром.

Третє видіння Вашингтону, як говорять джерела, прийшло щодо "орд озброєних людей", які прийдуть з моря та знищать США. Про ці сни першому главі США розповів подкастер Раян Бледсо в шоу "Bledsoe said so"

Згідно з легендою, перший президент США отримав видіння взимку 1777 року, незабаром після здобуття незалежності від Великої Британії. Він побачив три випробування, через які мала пройти нова держава — два з них вже сталися.

Перше — це Революція, відома як Війна за незалежність, що породила країну. Друге — Громадянська війна середини XIX століття, яка ледь не розірвала націю. Третє пророцтво передбачало "орди озброєних людей", які прийдуть з-за моря, щоб вторгнутися в країну. З огляду на нинішню військову присутність США у Карибському басейні, це здається малоймовірним.

Подкастер припустив, що третє видіння може бути близьким до здійснення. Він стверджує, що документ у Бібліотеці Конгресу США описує "загрозу війни в майбутньому, коли сили зі сходу перетнуть море".

Наразі є ризик, що операція "Південний спис" вважається як можливе здійснення третього пророцтва. На думку прихильників теорії, це могло б захистити націю від цієї апокаліптичної загрози.

Водночас деякі противники вважають, що вторгнення людей з моря в історії США вже відбувалося, коли британці здійснили військову кампанію проти США в 1812 році. Тоді війська британської корони вторгнулися до штатів і спалили столицю США, однак ця теорія не знайшла підтримки серед конспірологів і прихильників "третього видіння Джорджа Вашингтона".

