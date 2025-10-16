Пророцтво індіанців про кінець світу може стосуватися Трампа: про що йдеться (фото)

Індіанське плем'я хопі, яке мешкає в США, має вірування про кінець світу від "великого білого брата" в червоному капелюсі. В мережі розповсюдили конспірологічну теорію, що під цей образ попадає чинний глава США Дональд Трамп.

Related video

Духовний старійшина Томас Баньяк'я навіть представив одне з таких пророцтв ще в 1992-му, і з того часу його суть залишалася незмінною, повідомляє LADBible.

Він застеріг, що настане епоха, яку визначатимуть стрімкий технологічний розвиток і потрясіння. Саме тоді з’явиться символічний "червоний капелюх", що змінить світ, яким ми його знаємо.

"Нам було сказано, що три помічники, яких Великий Дух наділив місією допомогти народу хопі встановити мирне життя на Землі, з’являться, щоб допомогти нам. Тож ми чекали всі ці роки", — говорив шаман.

Саме це пророцтво індіанців обговорювали

Це пророцтво знову викликало хвилю обговорень — його нещодавно обговорювали ведучі подкасту SundayCool, відомого схильністю до незвичних тем. Один із ведучих, Джош Гупер, зачитав уривок із пророцтва, де говориться, що "наш Справжній Білий Брат, коли він прийде, матиме велику силу і носитиме червоний капелюх або червоний плащ".

Коли чуєш про "червоний капелюх", на думку приходить лише одна людина — президент США Дональд Трамп", — промовив ведучий подкасту.

Дональд Трамп у своїй червоній кепці Фото: Білий дім

Пророцтва племені хопі говорять про цикл із чотирьох світів, де людство зараз перебуває у четвертому й останньому. Цей етап супроводжується так званим "Великим Очищенням" — наслідком людської корупції, жадібності й байдужості до природи.

Після цього може настати П’ятий Світ — світ миру, якщо людство обере правильний шлях. Саме в цій четвертій фазі й має з’явитися постать із червоним капелюхом. За віруваннями племені, якщо таке пророцтво справдиться, Земля повернеться до свого природного стану, а кінцевим результатом стане тривалий мир.

Водночас, як пишуть журналісти, сам шаман Баньяк'я та інші старійшини племені хопі казали, що ці пророцтва слугують лише настановою. Вони не є передбаченням щодо конкретних людей, які живуть в нинішню епоху.

Раніше Фокус повідомляв, як архів Ватикану розкриває, коли настане Судний день. Стародавній текст "Пророцтво пап" містить опис Судного дня, який вже не за горами.

Згодом стало відомо, як люди продають майно, готуючись до кінця світу. Згідно з християнським пророцтвом, кінець звичного світу нібито мав настати 23 вересня.