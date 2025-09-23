"Бог прийде 23-24 вересня": люди продають майно, готуючись до кінця світу (відео)

Жителі різних країн почали позбуватися своїх речей, звільнятися з роботи і готуватися до події, яку вони називають "Захоплення". Згідно з християнським пророцтвом, кінець звичного світу нібито має настати 23 вересня.

Related video

Незважаючи на те що багато хто сприймає біблійні пророцтва символічно, тисячі вірян трактують їх буквально. Наприклад, популярна TikTok-блогерка Гейл (нік @alpharoyce_) зняла вірусне відео, де розповіла, що роздає своє майно, бо переконана, що у вівторок, 23 вересня, її буде "піднесено".

Відео подивилися понад 1,1 мільйона користувачів.

Історія набула розголосу після заяви південноафриканського пастора Джошуа Млакела. У своїх проповідях на YouTube він стверджує, що Бог прийде 23-24 вересня, щоб "врятувати християн зі світу". Дата збіглася з єврейським святом Рош ха-Шана, відомим також як Свято Сурм.

Пророцтво спирається на Послання до Солунян 4:13-17, де йдеться про те, що "мертві у Христі воскреснуть", а віряни будуть "піднесені на хмарах" і з'єднаються з Господом. У євангельській традиції це вважається першим етапом другого пришестя Ісуса Христа.

Згідно з трактуванням, ті, хто не вірує, можуть навіть не помітити моменту, поки значна частина населення раптом не зникне.

Чому люди вірять у "Захоплення"

Хоча багато хто розглядає біблійні пророцтва як метафори, чимало вірян продовжує сприймати їх буквально. Блогерка на ім'я Гейл опублікувала ролик, у якому заявила, що роздає своє майно "язичникам", оскільки впевнена, що вже сьогодні, 23 вересня, відбудеться її "вознесіння".

"Мені залишилося тільки віддати машину. Уся ця матеріальна дурниця більше не матиме значення", — заявила вона.

Схожі ідеї обговорюють і інші прихильники пророцтва: деякі продають автомобілі, нерухомість і навіть створюють "набори допомоги" для тих, хто залишиться після "Захоплення".

Пастор Джошуа Млакела стверджує, що Бог прийде 23-24 вересня, щоб "врятувати християн зі світу" Фото: Getty Images

Однак не всі сприймають пророцтво серйозно. Американський стендап-комік Кевін Фредерікс звернув увагу на абсурдність ідеї.

"Якщо кінець світу призначено на 23 вересня, то в якому часовому поясі? На Землі 38 варіантів часу, і ніхто не знає ні дня, ні години", — сказав він.

Експерти зазначають: подібні передбачення з'являються регулярно, але жодне з них не збулося. Проте хвиля інтересу до "Замилування" знову показує, наскільки сильний вплив мають релігійні ідеї та соціальні мережі на поведінку людей.

Раніше Фокус повідомляв, що течія в океані "на межі зникнення" і може заморозити одне з найбільших міст світу. Згідно з новим дослідженням, Атлантична меридіональна циркуляція (AMOC), що забезпечує Європу і Північну Америку теплою водою і м'якими зимами, може повністю зруйнуватися вже до кінця поточного століття.

Також стало відомо, що відома провісниця зробила шокуючі пророцтва на 2026 рік. Баба Ванга, яка здобула світову популярність завдяки передбаченням смерті принцеси Діани, терактів 11 вересня та пандемії COVID-19, залишила тривожні прогнози, які можуть збутися вже за рік.