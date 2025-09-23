"Бог придет 23–24 сентября": люди продают имущество, готовясь к концу света (видео)

Жители разных стран начали избавляться от своих вещей, увольняться с работы и готовиться к событию, которое они называют "Восхищение". Согласно христианскому пророчеству, конец привычного мира якобы должен наступить 23 сентября.

Несмотря на то что многие воспринимают библейские пророчества символически, тысячи верующих трактуют их буквально. Например, популярная TikTok-блогерша Гейл (ник @alpharoyce_) сняла вирусное видео, где рассказала, что раздает свое имущество, так как убеждена, что во вторник, 23 сентября, она будет "вознесена".

Видео посмотрели более 1,1 миллиона пользователей.

История получила огласку после заявления южноафриканского пастора Джошуа Млакела. В своих проповедях на YouTube он утверждает, что Бог придет 23–24 сентября, чтобы "спасти христиан из мира". Дата совпала с еврейским праздником Рош ха-Шана, известным также как Праздник Труб.

Пророчество опирается на Послание к Фессалоникийцам 4:13–17, где говорится, что "мертвые во Христе воскреснут", а верующие будут "восхищены на облаках" и соединятся с Господом. В евангельской традиции это считается первым этапом второго пришествия Иисуса Христа.

Согласно трактовке, те, кто не верует, могут даже не заметить момента, пока значительная часть населения вдруг не исчезнет.

Почему люди верят в "Восхищение"

Хотя многие рассматривают библейские пророчества как метафоры, немало верующих продолжает воспринимать их буквально. Блогерша по имени Гейл опубликовала ролик, в котором заявила, что раздает свое имущество "язычникам", поскольку уверена, что уже сегодня, 23 сентября, произойдет ее "вознесение".

"Мне осталось только отдать машину. Вся эта материальная ерунда больше не будет иметь значения", — заявила она.

Схожие идеи обсуждают и другие сторонники пророчества: некоторые продают автомобили, недвижимость и даже создают "наборы помощи" для тех, кто останется после "Восхищения".

Пастора Джошуа Млакела утверждает, что Бог придет 23–24 сентября, чтобы "спасти христиан из мира" Фото: Getty Images

Однако не все воспринимают пророчество всерьез. Американский стендап-комик Кевин Фредерикс обратил внимание на абсурдность идеи.

"Если конец света назначен на 23 сентября, то в каком часовом поясе? На Земле 38 вариантов времени, и никто не знает ни дня, ни часа", — сказал он.

Эксперты отмечают: подобные предсказания появляются регулярно, но ни одно из них не сбылось. Тем не менее волна интереса к "Восхищению" вновь показывает, насколько сильное влияние оказывают религиозные идеи и социальные сети на поведение людей.

