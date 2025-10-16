Пророчество индейцев о конце света может касаться Трампа: о чем идет речь (фото)

Индейское племя хопи, которое живет в США, имеет верования о конце света от "большого белого брата" в красной шляпе. В сети распространили конспирологическую теорию, что под этот образ попадает действующий глава США Дональд Трамп.

Related video

Духовный старейшина Томас Баньякья даже представил одно из таких пророчеств еще в 1992-м, и с тех пор его суть оставалась неизменной, сообщает LADBible.

Он предостерег, что наступит эпоха, которую будут определять стремительное технологическое развитие и потрясения. Именно тогда появится символическая "красная шляпа", которая изменит мир, каким мы его знаем.

"Нам было сказано, что три помощника, которых Великий Дух наделил миссией помочь народу хопи установить мирную жизнь на Земле, появятся, чтобы помочь нам. Поэтому мы ждали все эти годы", — говорил шаман.

Именно это пророчество индейцев обсуждали

Это пророчество снова вызвало волну обсуждений — его недавно обсуждали ведущие подкаста SundayCool, известного склонностью к необычным темам. Один из ведущих, Джош Гупер, зачитал отрывок из пророчества, где говорится, что "наш Настоящий Белый Брат, когда он придет, будет иметь большую силу и будет носить красную шляпу или красный плащ".

Когда слышишь о "красной шляпе", на ум приходит только один человек — президент США Дональд Трамп", — сказал ведущий подкаста.

Дональд Трамп в своей красной кепке Фото: Білий дім

Пророчества племени хопи говорят о цикле из четырех миров, где человечество сейчас находится в четвертом и последнем. Этот этап сопровождается так называемым "Великим Очищением" — следствием человеческой коррупции, жадности и безразличия к природе.

После этого может наступить Пятый Мир — мир мира, если человечество выберет правильный путь. Именно в этой четвертой фазе и должна появиться фигура с красной шляпой. По верованиям племени, если такое пророчество сбудется, Земля вернется к своему естественному состоянию, а конечным результатом станет длительный мир.

В то же время, как пишут журналисты, сам шаман Баньякья и другие старейшины племени хопи говорили, что эти пророчества служат лишь наставлением. Они не являются предсказанием относительно конкретных людей, живущих в нынешнюю эпоху.

Ранее Фокус сообщал, как архив Ватикана раскрывает, когда наступит Судный день. Древний текст "Пророчество пап" содержит описание Судного дня, который уже не за горами.

Впоследствии стало известно, как люди продают имущество, готовясь к концу света. Согласно христианскому пророчеству, конец привычного мира якобы должен был наступить 23 сентября.