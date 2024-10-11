"Король прийде скоро": чому біблійне пророцтво "Зірка Якова" стало вірусним у TikTok

Люди пророкують друге пришестя Ісуса після того, як блогери в соцмережах почали стверджувати про існування і виконання біблійного пророцтва.

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29 вересня астероїд 2024 PT5 вийшов на орбіту Землі, TikToker під ім'ям Джейкоб Рутковскі заявив у своєму відео, що пророцтво про "Зірку Якова" збувається. Підліток пояснив, що комета — це та сама зірка, яку "бачили троє чоловіків, які прийшли побачити Месію". Про це пише Daily Mail.

Джейкоб Рутковскі впевнений, що пророцтво збувається

Він сказав: "Вони буквально вирушили до цієї зірки, знайшли Месію і поклонилися йому". Джейкоб (одна з форм імені Яків), мабуть, погодився з останнім і припустив, що Месія прийде раніше, ніж вірять більшість християн.

У своєму вірусному відео підліток почав плакати і сказав: "Ця зірка — не просто звичайна зірка. Ця зірка показує нам, що наш Король прийде дуже скоро. Я не маю на увазі сотні років, я говорю про те, що буде скоро. Дуже скоро". Я просто молюся, щоб серце кожного з вас розкаялося. Просто знайте, що він уже в дорозі".

Джейкоб Рутковскі впевнений, що пророцтво збувається

Однак думки з приводу "пророцтва" в TikTok розділилися: користувачі зазначають, що зірку, за якою слідували три волхви, зазвичай називають Вифлеємською зіркою.

Дехто припускав, що зіркою є сам Ісус, тоді як інші говорили, що Зірка Якова — це не буквальна зірка, а повернення Месії.

Тренд про Зірку Якова став популярним у соцмережах

Один користувач прокоментував: "Я бачив цю зірку. Я не брешу!".

Один із користувачів TikToker під ім'ям Джуліан Джеймс опублікував відео і написав: "Якщо ви не чули, Зірка Якова щойно знову з'явилася на небі. Цю зірку не бачили понад 2000 років відтоді, як народився Ісус. Чи дає Бог нам знак, що Ісус скоро повернеться?"

Щоправда він же стверджував, що Землі всього 6000 років.

Відтоді, як зірка Якова стала популярною в TikTok, з'явилися численні повідомлення про ймовірні спостереження цього біблійного феномена.

Тренд про Зірку Якова став популярним у соцмережах

Один користувач із Великої Британії опублікував відео сяючого в небі світла, стверджуючи, що це Зірка Якова.

Інший користувач збільшив зображення зірки на небі і написав у підписі: "Зірка Якова?"

Утім септики зазначили, що тлумачі сплутали "зірку Якова" з планетою.

"Мені не хочеться вас засмучувати, але зірка, яку ви всі бачите, — це всього лише Юпітер", — написав один із них. Інший повідомив, що екзальтовані користувачі спостерігають зірку Сіріус.

"Ми не зможемо побачити зірки, що відбулися багато років тому, оскільки наша Сонячна система не стоїть на одному місці, а Зірка Якова — це метафора", — написав він.

Яка історія Зірки Якова і до чого тут астероїд

Зірка Якова згадується в біблійній Книзі Чисел у вірші 24:17. У центрі сюжету — Валак, цар Моава, який закликає Валаама, сина віщуна.

Цар хоче, щоб Валаам прокляв євреїв, які намагаються перетнути рівнини Моава, але натомість він вирішує благословити їх, бо бачить, що Яхве, Бог Ізраїлю, йде з ними.

"Бачу Його, але нині ще немає; бачу Його, але не близько. Сходить зірка від Якова, і встає жезл від Ізраїля, і вражає князів Моава, і розбиває всіх синів Сифових", — йдеться у вірші.

Пізніше Яхве попросив неєврейського пророка дати племені пророцтво про народження Месії, в якому він сказав, що з Якова (або Ізраїлю) з'явиться зірка, що володітиме царськими властивостями, символізованими "скіпетром".

Іншими словами, пророк сказав, що ідеальний правитель народиться зі здатністю діяти як Бог, Цар і смертна істота.

Вчені намагалися виявити будь-які відомі астрономічні явища, які могли збігтися з народженням Христа, і навіть розглядали можливість повторної появи Зірки Якова.

Астероїд 2024 PT5 було вперше виявлено 7 серпня Системою оповіщення про зіткнення астероїдів із Землею (ATLAS) НАСА.

Розпочавши свою подорож 29 вересня, цей "мінімісяць" зробить один оберт навколо Землі, перш ніж попрямувати в інші регіони Сонячної системи.

Дослідники, які відстежують траєкторію "мінімісяця", прогнозують, що він ненадовго затримається в гравітаційному полі Землі — до 25 листопада.

Нагадаємо, раніше дослідники перевірили метеорний потік Тауриди, який містить потенційно небезпечні астероїди, і з'ясували, що вони безпечні. Тауриди — це уламки комети Енке і вчені побоювалися, що вони можуть впасти на Землю.