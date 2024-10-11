"Король придет скоро": почему библейское пророчество "Звезда Иакова" стало вирусным в TikTok

Люди предсказывают второе пришествие Иисуса после того, как блогеры в соцсетях начали утверждать о существовании и исполнении библейского пророчества.

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29 сентября астероид 2024 PT5 вышел на орбиту Земли, TikToker под именем Джейкоб Рутковски заявил в своем видео, что пророчество о "Звезде Иакова" сбывается. Подросток объяснил, что комета — это та самая звезда, которую "видели трое мужчин, пришедших увидеть Мессию". Об этом пишет Daily Mail.

Джейкоб Рутковски уверен, что пророчество сбывается

Он сказал: "Они буквально отправились к этой звезде, нашли Мессию и поклонились ему". Джейкоб (одна из форм имени Иаков), по-видимому, согласился с последним и предположил, что Мессия придет раньше, чем верят большинство христиан.

В своем вирусном видео подросток начал плакать и сказал: "Эта звезда — не просто обычная звезда. Эта звезда показывает нам, что наш Король придет очень скоро. Я не имею в виду сотни лет, я говорю о том, что будет скоро. Очень скоро". Я просто молюсь, чтобы сердце каждого из вас раскаялось. Просто знайте, что он уже в пути".

Джейкоб Рутковски уверен, что пророчество сбывается

Однако мнения по поводу "пророчества" в TikTok разделились: пользователи отмечают, что звезду, за которой следовали три волхва, обычно называют Вифлеемской звездой.

Некоторые предполагали, что звездой является сам Иисус, в то время как другие говорили, что Звезда Иакова — это не буквальная звезда, а возвращение Мессии.

Тренд про Звезду Иакова стал популярен в соцсетях

Один пользователь прокомментировал: "Я видел эту звезду. Я не лгу!".

Один из пользователей TikToker под именем Джулиан Джеймс опубликовал видео и написал: "Если вы не слышали, Звезда Иакова только что снова появилась на небе. Эту звезду не видели более 2000 лет с тех пор, как родился Иисус. Дает ли Бог нам знак, что Иисус скоро вернется?"

Правда он же утверждал, что Земле всего 6000 лет.

С тех пор, как звезда Иакова стала популярной в TikTok, появились многочисленные сообщения о предполагаемых наблюдениях этого библейского феномена.

Тренд про Звезду Иакова стал популярен в соцсетях

Один пользователь из Великобритании опубликовал видео сияющего в небе света, утверждая, что это Звезда Иакова.

Другой пользователь увеличил изображение звезды на небе и написал в подписи: "Звезда Иакова?"

Впрочем септики отметили, что толкователи спутали "звезду Иакова" с планетой.

"Мне не хочется вас расстраивать, но звезда, которую вы все видите, — это всего лишь Юпитер", — написал один из них. Другой сообщил, что экзальтированные пользователи наблюдают звезду Сириус.

"Мы не сможем увидеть звезды, произошедшие много лет назад, поскольку наша Солнечная система не стоит на одном месте, а Звезда Иакова — это метафора", — написал он.

Какова история Звезды Иакова и причем тут астероид

Звезда Иакова упоминается в библейской Книге Чисел в стихе 24:17. В центре сюжета — Валак, царь Моава, который призывает Валаама, сына прорицателя.

Царь хочет, чтобы Валаам проклял евреев, пытающихся пересечь равнины Моава, но вместо этого он решает благословить их, так как видит, что Яхве, Бог Израиля, идет с ними.

"Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых", — говорится в стихе.

Позже Яхве попросил нееврейского пророка дать племени пророчество о рождении Мессии, в котором он сказал, что из Иакова (или Израиля) появится звезда, которая будет обладать царскими свойствами, символизируемыми "скипетром".

Другими словами, пророк сказал, что идеальный правитель родится со способностью действовать как Бог, Царь и смертное существо.

Ученые пытались обнаружить любые известные астрономические явления, которые могли совпасть с рождением Христа, и даже рассматривали возможность повторного появления Звезды Иакова.

Астероид 2024 PT5 был впервые обнаружен 7 августа Системой оповещения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS) НАСА.

Начав свое путешествие 29 сентября, эта "мини-луна" сделает один оборот вокруг Земли, прежде чем направиться в другие регионы Солнечной системы.

Исследователи, отслеживающие траекторию "мини-луны", прогнозируют, что она ненадолго задержится в гравитационном поле Земли — до 25 ноября.

Напомним, ранее исследователи проверили метеорный поток Тауриды, который содержит потенциально опасные астероиды и выяснили, что они неопасны. Тауриды — это обломки кометы Энке и ученые опасались, что они могут упасть на Землю.