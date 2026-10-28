"Головна відьма України" зробила три пластичні операції: як вона виглядає (фото)
Марія Тиха, яка прославилася після участі в шоу "Битва екстрасенсів", наробила нових пластичних операцій.
"Головна відьма України" вийшла на звʼязок в Instagram після хірургічного втручання та розповіла, як себе почуває.
Марія Тиха зробила пластичні операції
Цього разу блогерка зробила ринопластику (ніс), скроневий ліфтинг (підтяжка верхньої третини обличчя) та верхню блефаропластику (корекція форми повік). Операцію Марії довелося робити в Києві у пластичного хірурга Олександра Бебиха, адже наразі вона не може виїжджати за межі України.
"Ніби побувала на курорті. Команда професіоналів. Як же мені тут приємно перебувати", — написала Тиха.
Не може виїхати з України
Раніше Марія робила операції в Стамбулі, але цього разу не може покинути Україну.
"Зараз я просто не можу вилетіти за межі країни", — пояснила блогерка.
Про вартість операцій "головна відьма" прямо не відповіла, а сказала звертатися з такими питаннями до її лікаря.
За словами Марії, довго вона відпочивати не збирається, а вже планує братися за роботу.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Марія Тиха розповіла, чим депутати відрізняються від "звичайних" людей.
- "Головна відьма України" назвала ціни на свої послуги.
Крім того, на суді над Юлією Тимошенко помітили найвідомішу українську "відьму".