Дженнифер Лоуренс завела Instagram: не все узнали звезду – теперь она угрожает удалиться

Голливудская звезда наконец сдалась под натиском социальных сетей и завела официальный аккаунт в Instagram. Менее чем за три суток на неё подписались 3,7 миллиона пользователей – цифра, красноречиво свидетельствующая о том, насколько актриса по-прежнему остаётся одной из самых желанных публичных личностей Голливуда.

Свой первый ролик в недавно созданном аккаунте Дженнифер Лоуренс посвятила объяснению того, почему вообще решилась на этот шаг. Актриса остается верна себе: шутит, держит легкую ироничную дистанцию, но в то же время сразу очерчивает границы дозволенного.

"Ну что ж, я решила дать этому шанс. Но если кто-то скажет что-то негативное, я сразу уйду. Без всяких вопросов. Если кто-то даже подумает обо мне что-то плохое – я об этом узнаю. Я узнаю и уйду", – предупредила она подписчиков, не скрывая, что подходит к этому эксперименту с некоторой осторожностью.

Судя по реакции зрителей, ролик имел огромный успех: на данный момент видео набрало более 25 миллионов просмотров и 2,5 миллиона лайков, а число подписчиков продолжает расти как на дрожжах. Некоторые шутят, что не сразу узнали кинозвезду.

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От "молчаливой вуайеристки"

Такой поворот событий удивляет тех, кто помнит более ранние откровенные высказывания актрисы. Ещё в 2018 году в интервью изданию InStyle Лоуренс чётко обозначила свою позицию в отношении соцсетей, признавшись, что предпочитает держаться в стороне: "Но я вуайеристка: смотрю, но не высказываюсь".

Тогда она объясняла своё нежелание выходить на публику страхом перед волной критики, которая неизбежно обрушивается на любое публичное заявление. "Всегда бывает столько негативной реакции. Очень много людей слушают, следят и имеют множество мнений абсолютно обо всём", – размышляла актриса, добавляя, что не видит смысла "впускать это в свою жизнь", если в этом нет абсолютной необходимости.

Своей позицией она тогда выразила свою точку зрения довольно однозначно: "Я не хочу выставлять себя напоказ без причины. Если я только что не рекламирую что-то или меня что-то по-настоящему не вывело из себя, вы от меня ничего не услышите".

Дженнифер Лоуренс завела аккаунт в Instagram Фото: Instagram

Впрочем, как показало время, даже самые ярые противники публичности иногда меняют своё мнение – появление Лоуренс в Instagram стало тому ярким подтверждением.

Напомним, ранее Фокус также писал о других новостях из мира шоу-бизнеса:

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