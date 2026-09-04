Российский актёр Иван Захава, правнук уроженца Днепропетровской области и выдающегося театрального деятеля Бориса Захавы, добровольно подписал контракт с ВС РФ и отправился на фронт убивать украинцев. Из-за этого решения театр имени Вахтангова в Москве уже снял с репертуара спектакль "Варшавская мелодия", где актер играл главную роль.

О выборе артиста стало известно во время собрания труппы. Сам Захава, который ранее уже проходил срочную службу и имел опыт пребывания в горячих точках, заявил коллегам, что для него "долг перед Родиной" стал важнее театра и расцвета карьеры. Пока он не раскрывает, на каком именно направлении будет воевать, пишут российские СМИ.

Захава начал свою актерскую карьеру ещё в 1990-х годах с ролей в фильмах "Нога" и "Железный занавес", а только в 2024 году вошёл в основной состав труппы Театра им. Вахтангова.

При этом его прадед Борис Захава родился и делал карьеру в Павлограде в Днепропетровской области, где до сих пор работает городской драматический театр, названный в его честь. Показательно, что правнук выдающегося деятеля решил с оружием в руках уничтожать земляков своего предка.

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