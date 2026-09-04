Російський актор Іван Захава, правнук уродженця Дніпропетровщини та видатного театрального діяча Бориса Захави, добровільно підписав контракт із ЗС РФ і вирушив на фронт вбивати українців. Через це рішення театр імені Вахтангова в Москві вже зняв із репертуару виставу "Варшавська мелодія", де актор грав головну роль.

Про вибір артиста стало відомо під час зборів трупи. Сам Захава, який раніше вже проходив строкову службу та мав досвід перебування у гарячих точках, заявив колегам, що для нього "обов’язок перед Батьківщиною" став важливішим за театр і розквіт кар'єри. Наразі він приховує, на якому саме напрямку воюватиме, пишуть російські медіа.

Свою акторську діяльність Захава розпочав ще у 1990-х роках із ролей у фільмах "Нога" та "Залізна завіса", а лише у 2024 році увійшов до основного складу трупи Театру ім. Вахтангова.

При цьому його прадід Борис Захава народився та розвивав кар'єру в Павлограді на Дніпропетровщині, де й досі функціонує міський драматичний театр, названий на його честь. Показово, що правнук видатного діяча вирішив зі зброєю в руках нищити земляків свого предка.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Зірка українських серіалів розповіла про колишнього, який спалив її паспорт і пішов за Путіним.

Шон Пенн показався в тамбурі потяга з бійцем РДК: що вони обговорювали.

Крім того, голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник побувала на весіллі українського захисника Дмитра, який воює на одному з найгарячіших напрямків фронту. Зірка випадково зустріла військовослужбовця напередодні свята та отримала запрошення розділити цей важливий день із ним та його нареченою.