Зірка українських серіалів розповіла про колишнього, який спалив її паспорт і пішов за Путіним

Українська співачка та акторка, відома за роллю у другому сезоні серіалу "Останній москаль" та участю в гурті "Сливки", вперше відверто розповіла про домашнє насильство з боку колишнього чоловіка-росіянина.

Артистка згадала, через що їй довелося пройти заради порятунку себе й доньки. Знайомство з чоловіком переросло у стосунки блискавично: він зробив пропозицію вже за тиждень після першої зустрічі. Тоді 21-річна Алла Мартинюк стояла перед вибором – кар'єрний контракт у Великій Британії чи родина. Вона обрала друге, свідомо відмовившись від перспектив за кордоном заради шлюбу й майбутньої дитини. Про стрімкий роман, який обернувся пасткою, Алла Мартинюк розповіла в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк.

За словами акторки, щойно вона завагітніла, чоловіка ніби підмінили. Ніжність змінилася жорстокістю, а піднята рука стала звичною справою. З народженням доньки Поліни стало тільки гірше.

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Ревнощі стали хворобою

Ревнощі чоловіка набули хворобливих форм: Алла фактично опинилася в ізоляції – довелося відмовитися від зйомок і жити під постійним контролем. Одного разу чоловік замкнув її разом із немовлям у будинку й не випускав звідти близько тижня. Коли доньці виповнилося два місяці, жінка дочекалася, поки чоловік засне, тихенько забрала ключі й втекла.

Про найважчий момент розлучення артистка згадує без прикрас.

"В останній період, коли я вже сказала, що хочу розлучитися, він спалив мій паспорт і почав бити. Це було жорстоко. Я вся була в гематомах. Я лишила тоді все. Дитина була в одних колготах, а я просто в капцях втекла. Мені допомогли люди. Потім я з'явилася з поліцією, щоб подати на розлучення", – розповіла Мартинюк.

Спроба викрадення доньки

Попри пережите, Алла довгий час не забороняла доньці спілкуватися з батьком і навіть організовувала їхні зустрічі під власним наглядом, коли той приїжджав в Україну. Втім, згодом чоловік знову вдався до агресії й навіть намагався викрасти Поліну.

Остаточний розрив стався після початку повномасштабного вторгнення Росії. Колишній чоловік однозначно підтримав режим Путіна і збройну агресію проти України. Ще у 2023 році Мартинюк розповідала, що він надсилав доньці цинічні "жарти" про те, що йде воювати проти українців зі зброєю в руках.

Алла довгий час не забороняла доньці спілкуватися з батьком Фото: IMDB

"Він підтримує російську агресію. Написав: "Донечко, я вже скоро буду поряд". Дитину я дуже довго виводила з цього. Каже: "Тато, як так? Ти їдеш мене вбивати?". Він каже: "Ти ж знаєш, що я за мир. Я вступив у лави російської армії". Потім він сміявся, казав, що жартував", – зазначає Алла.

Після цього Поліна сама ухвалила рішення назавжди розірвати будь-які контакти з батьком дитини, заявивши, що для неї він помер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Музичний продюсер Михайло Ясинський публічно поставив під сумнів професійний статус інтерв’юерки Аліни Доротюк. У соцмережі Threads він заявив, що не вважає її журналісткою, а серед усіх згаданих у дискусії медіаперсон єдиним справжнім професіоналом назвав Дмитра Гордона.

Відомого українського продюсера і телеведучого Ігоря Кондратюка зняли на відео під час випадкової зустрічі на автозаправній станції.

Тим часом продакшн Дмитра Комарова "Світ навиворіт" офіційно підтвердив статус критично важливого підприємства. Відповідний наказ 31 серпня підписала очільниця Мінкульту Тетяна Бережна.