"Ми всі помремо": з'явилася реакція Генштабу на заяву "помічниці" Залужного (відео)

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що позаштатні помічники головнокомандувача Валерія Залужного, зокрема й Алла Мартинюк, не мають повноважень давати публічні коментарі від його імені.

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Позаштатна радниця Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Алла Мартинюк висловила думку, що родичам мобілізованих не слід впадати в "істерію", оскільки, на її переконання, зрештою всі ми зіткнемося з неминучістю смерті. Про це вона повідомила в інтерв'ю каналу "Ісландія".

За її твердженням, вона часто чує, що під час отримання повістки матері мобілізованих "в істериці майже прощаються з життям своїх синів".

Водночас Мартинюк наголосила, що немає потреби в паніці, важливо вірити, що їхні сини — герої та гордість нації.

"Все одно ми всі помремо, ми всі не вічні. Краще піти з життя гідно, ніж іти вулицею і на тебе впаде цегла або машина тебе переїде", — заявила Мартинюк.

Зазначимо, що після скандального інтерв'ю Мартинюк записала відео, в якому заявила, що її неправильно зрозуміли і вона мала на увазі, що "не треба думати про погане".

Реакція користувачів на заяву Мартинюк

У коментарях до інтерв'ю виникла хвиля невдоволення з боку українців. Мартинюка, зокрема, піддали критиці за надання цінних порад не із зони бойових дій, не ризикуючи своїм життям в окопах, і встановили паралель із висловлюваннями російського лідера Путіна, який також заявляв про те, що краще померти на полі бою, ніж піддатися.

Коментарі користувачів

Реакція Генерального штабу ЗСУ на слова Мартинюк

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що з 28 грудня 2023 року в нього більше немає помічників-консультантів на громадських засадах.

У такий спосіб він, імовірно, відреагував на висловлювання Алли Мартинюк, яка була позаштатною радницею головкому.

"Позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою", — додав Залужний.

Хто така Алла Мартинюк

Алла Мартинюк — українська акторка і колишня солістка гурту "Сливки". У 2014 році вона прийняла рішення припинити свою роботу в Росії і стала волонтером в Україні. Наразі Мартинюк обіймає позицію позаштатної радниці головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Алла Мартинюк

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 19 грудня заявляв, що Генштаб запропонував йому мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб. Він зазначив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і Генштаб мають відповісти на запитання, які цікавитимуть суспільство, якщо мобілізувати додаткові сили на фронт.