"Мы все умрем": появилась реакция Генштаба на заявление "помощницы" Залужного (видео)
В Генеральном штабе ВСУ заявили, что внештатные помощники главнокомандующего Валерия Залужного, в том числе и Алла Мартынюк, не имеют полномочий давать публичные комментарии от его имени.
Внештатная советница Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк выразила мнение, что родственникам мобилизованных не следует впадать в "истерию", поскольку, по ее убеждению, в конечном итоге все мы столкнемся с неизбежностью смерти. Об этом она сообщила в интервью каналу "Исландия".
По ее утверждению, она часто слышит, что при получении повестки матери мобилизованных "в истерике почти прощаются с жизнью своих сыновей".
Вместе с тем Мартынюк подчеркнула, что нет необходимости в панике, важно верить, что их сыновья – герои и гордость нации.
"Все равно мы все умрем, мы все не вечны. Лучше уйти из жизни достойно, чем идти по улице и на тебя упадет кирпич или машина тебя переедет", — заявила Мартынюк.
Отметим, что после скандального интервью Мартынюк записала видео, в котором заявила, что ее неправильно поняли и она имела в виду, что "не надо думать о плохом".
Реакция пользователей на заявление Мартынюк
В комментариях к интервью возникла волна недовольства со стороны украинцев. Мартынюк, в частности, подвергли критике за предоставление ценных советов не из зоны боевых действий, не рискуя своей жизнью в окопах, и установили параллель с высказываниями российского лидера Путина, который также заявлял о том, что лучше умереть на поле боя, чем поддаться.
Реакция Генерального штаба ВСУ на слова Мартынюк
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с 28 декабря 2023 года у него больше нет помощников-консультантов на общественных началах.
Таким образом, он, вероятно, отреагировал на высказывания Аллы Мартынюк, которая была внештатной советницей главкома.
"Внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением", — добавил Залужный.
Кто такая Алла Мартынюк
Алла Мартынюк – украинская актриса и бывшая солистка группы "Сливки". В 2014 году она приняла решение прекратить свою работу в России и стала волонтером в Украине. В настоящее время Мартынюк занимает позицию внештатной советницы главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Валерия Залужного.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявлял, что Генштаб предложил ему мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Он отметил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштаб должны ответить на вопросы, которые будут интересовать общество, если мобилизовать дополнительные силы на фронт.