"Мы все умрем": появилась реакция Генштаба на заявление "помощницы" Залужного (видео)

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что внештатные помощники главнокомандующего Валерия Залужного, в том числе и Алла Мартынюк, не имеют полномочий давать публичные комментарии от его имени.

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Внештатная советница Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк выразила мнение, что родственникам мобилизованных не следует впадать в "истерию", поскольку, по ее убеждению, в конечном итоге все мы столкнемся с неизбежностью смерти. Об этом она сообщила в интервью каналу "Исландия".

По ее утверждению, она часто слышит, что при получении повестки матери мобилизованных "в истерике почти прощаются с жизнью своих сыновей".

Вместе с тем Мартынюк подчеркнула, что нет необходимости в панике, важно верить, что их сыновья – герои и гордость нации.

"Все равно мы все умрем, мы все не вечны. Лучше уйти из жизни достойно, чем идти по улице и на тебя упадет кирпич или машина тебя переедет", — заявила Мартынюк.

Отметим, что после скандального интервью Мартынюк записала видео, в котором заявила, что ее неправильно поняли и она имела в виду, что "не надо думать о плохом".

Реакция пользователей на заявление Мартынюк

В комментариях к интервью возникла волна недовольства со стороны украинцев. Мартынюк, в частности, подвергли критике за предоставление ценных советов не из зоны боевых действий, не рискуя своей жизнью в окопах, и установили параллель с высказываниями российского лидера Путина, который также заявлял о том, что лучше умереть на поле боя, чем поддаться.

Комментарии пользователей

Реакция Генерального штаба ВСУ на слова Мартынюк

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с 28 декабря 2023 года у него больше нет помощников-консультантов на общественных началах.

Таким образом, он, вероятно, отреагировал на высказывания Аллы Мартынюк, которая была внештатной советницей главкома.

"Внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением", — добавил Залужный.

Кто такая Алла Мартынюк

Алла Мартынюк – украинская актриса и бывшая солистка группы "Сливки". В 2014 году она приняла решение прекратить свою работу в России и стала волонтером в Украине. В настоящее время Мартынюк занимает позицию внештатной советницы главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Валерия Залужного.

Алла Мартынюк

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявлял, что Генштаб предложил ему мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Он отметил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштаб должны ответить на вопросы, которые будут интересовать общество, если мобилизовать дополнительные силы на фронт.