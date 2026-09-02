Їхав за кордон: невпізнанного Ігоря Кондратюка помітили на заправці (фото)

Відомого українського продюсера і телеведучого Ігоря Кондратюка зняли на відео під час випадкової зустрічі на автозаправній станції. У буденному образі з хот-догом у руках шоумена спершу навіть не впізнали – настільки він відрізнявся від свого звичного вигляду.

Ролик, що з'явився в мережі, зняла дівчина, яка випадково натрапила на телеведучого біля заправки. За її словами, з першого погляду зрозуміти, що перед нею – відома особистість, було непросто. Більше про це, – читайте у матеріалі Фокуса.

"З першого разу не впізнаєте так, як я. Я не впізнала, а це зірка. Куди ви їдете?" – звернулася авторка відео до Кондратюка.

Продюсер образу для інкогніто не готував спеціально, проте його вбрання того дня справді збило з пантелику: бордовий лонгслів із принтом "45", блакитні джинси, кросівки та темні окуляри – звичайний повсякденний стиль, у якому важко впізнати відомого телеведучого. У руках Кондратюк тримав хот-дог.

Відео дня

Куди прямував телеведучий

На запитання, куди він їде, продюсер відповів коротко й доволі розпливчасто: "На кордон". Деталей – ані мети поїздки, ані кінцевого пункту призначення – Кондратюк не розкрив.

Попри несподівану зустріч, телеведучий не розгубився: привітався, потиснув руку авторці відео та посміхнувся у відповідь.

Відео, яке зафіксувало цю зустріч, має назву "Кондратюк на "Окко", ото співпадіння". Де саме воно було знято, а також чи мала назва якийсь прихований підтекст, не уточнюється.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Продюсер розкрив деталі власного матеріального становища – він розповів, яку пенсію отримує та на що саме живе сьогодні.

Не оминув Кондратюк і тему Нацвідбору: він висловився щодо перемоги гурту Leléka, а заразом став на захист Руслани – співачку тоді звинувачували в порушенні конкурсних правил.

Окрім цього, ведучий поділився новиною про те, що улюблене глядачами шоу «Караоке на Майдані» таки повертається на екрани.