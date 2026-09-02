Ехал за границу: неузнаваемого Игоря Кондратюка заметили на заправке (фото)

Известного украинского продюсера и телеведущего Игоря Кондратюка сняли на видео во время случайной встречи на автозаправочной станции. В повседневном образе с хот-догом в руках шоумена сначала даже не узнали – настолько он отличался от своего привычного вида.

Ролик, появившийся в сети, сняла девушка, которая случайно встретила телеведущего возле заправки. По её словам, с первого взгляда понять, что перед ней – известная личность, было непросто. Подробнее об этом – читайте в материале Фокуса.

"С первого раза не узнаете, как я. Я не узнала, а это же звезда. Куда вы едете?" – обратилась автор видео к Кондратюку.

Продюсер не готовил образ для инкогнито специально, однако его наряд в тот день действительно сбил с толку: бордовый лонгслив с принтом "45", голубые джинсы, кроссовки и темные очки – обычный повседневный стиль, в котором трудно узнать известного телеведущего. В руках Кондратюк держал хот-дог.

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Куда направлялся телеведущий

На вопрос, куда он едет, продюсер ответил кратко и довольно расплывчато: "На границу". Подробностей – ни о цели поездки, ни о конечной точке назначения – Кондратюк не раскрыл.

Несмотря на неожиданную встречу, телеведущий не растерялся: поздоровался, пожал руку автору видео и улыбнулся в ответ.

Видео, на котором запечатлена эта встреча, называется "Кондратюк на "Окко", вот это совпадение". Где именно оно было снято, а также имело ли название какой-то скрытый подтекст, не уточняется.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Продюсер раскрыл подробности своего материального положения – он рассказал, какую пенсию получает и на что именно живет сегодня.

Не обошёл Кондратюк и тему Нацотбора: он высказался по поводу победы группы Leléka, а заодно встал на защиту Русланы – певицу тогда обвиняли в нарушении правил конкурса.

Кроме того, ведущий сообщил, что любимое зрителями шоу "Караоке на Майдане" всё-таки возвращается на экраны.