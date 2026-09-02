Критичне підприємство: телеведучого Дмитра Комарова забронювали від мобілізації

Продакшн Дмитра Комарова "Світ навиворіт" офіційно підтвердив статус критично важливого підприємства. Відповідний наказ 31 серпня підписала очільниця Мінкульту Тетяна Бережна.

Міністерство культури своїм наказом №1030 закріпило за ТОВ "Продакшн "Світ навиворіт" статус підприємства, критично важливого для економіки та життєдіяльності населення. Як свідчать дані платформи YouControl, засновником і одноосібним власником компанії є Дмитро Комаров. Більше про це рішення, – читайте у матеріалі Фокусу.

Дмитрий Комаров знімає програму про подорожі Фото: Дмитро Комаров/Instagram

Щоб отримати такий статус, підприємство мало пройти перевірку за кількома пунктами урядової постанови. За висновком відомства, воно впоралося з усіма: податкова дисципліна – жодних боргів перед бюджетом за податками, зборами та єдиним соціальним внеском; рівень доходів персоналу – середня зарплата співробітників щонайменше втричі перевищує мінімальну по країні; вагомість для суспільства – компанія має значення для національної економіки, інформаційного простору та потреб громад.

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Окремо в Мінкульті наголосили: щомісяця продакшн виробляє патріотичний контент для телеканалів, а також бере участь у створенні марафону "Єдині новини".

ТОВ "Продакшн "Світ навиворіт" має статус підприємства, критично важливого для економіки Фото: Mincult.gov.ua

Формальним приводом стало звернення компанії від 25 серпня, а вже за два дні, 27 серпня, комісія Мінкульту дала свій висновок. Втім, для "Світу навиворіт" це радше продовження вже наявного статусу: вперше критичну важливість підприємства зафіксували наказом №7 ще 3 січня 2026 року.

Тепер відповідальність за продакшн Комарова лягає на Департамент стратегічних комунікацій та промоції української культури – саме він стежитиме за діяльністю компанії та контролюватиме, як там дотримуються правил бронювання військовозобов'язаних працівників на час мобілізації.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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