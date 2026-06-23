Звільненого зі служби Козловського висміяли військові (фото)

Український співак Віталій Козловський опублікував відео про своє відновлення в Карпатах. Але отримав не ту реакцію, на яку чекав.

У коментарі в Threads "прийшли" військові і волонтери, почавши засипати артиста саркастичними зверненнями. Хтось питає, чому так втомлений Віталій. Інші "дякують" за службу.

Деякий час тому співак жалівся на дідівщину в армії, а пізніше демобілізувався. Ходять чутки, що через догляд за дружиною, яка має інвалідність.

Віталій Козловський із сином Оскаром Фото: Threads

Реакція мережі

У коментарях під постом Козловського українці почали писати саркастичні звернення та підозрювати, що проблема в пінаколаді:

"Брат сильно за**ався мабуть, відновись там реально", — написав музикант-військовий Дмитро Однороженко з гурту "Хейтспіч".

"Знову діди чмирили?" — запитав ветеран Олег Симороз.

"Солдат Віталій навоювався, тепер відпочиває".

"Боже господи, Віталію, не позоротеся. Моя робота з пораненими просто плаче, вони навіть рідним бояться казати про поранення, щоб ті не переживали, ви прокапались і що поганого сталось?"

"Дякую за службу".

"Пінаколада прострочена".

Відео дня

Служба Козловського

Повістку співак отримав у червні 2023 року. Спочатку Козловський приєднався до бригади Нацгвардії "Рубіж". Пізніше його перевели до підрозділу в Києві, а згодом — до Національного президентського оркестру. Навесні 2024 року співак продовжив службу вже у складі 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

У Сухопутних військах зазначали, що з травня 2024 року Козловський був солдатом резерву запасної роти однієї з військових частин. Наприкінці червня того ж року його звільнили в запас через сімейні обставини.

Сам артист казав, що його служба не обмежувалася однією функцією. Він пообіцяв після перемоги детально пояснити, де саме перебував і чим займався, аби "картина стала зрозумілою для всіх".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Віталія Козловського звинуватили в концерті в День жалоби в Полтаві після обстрілу в ніч на 24 березня.

Анжеліка Рудницька критично висловилась про співака, який мобілізувався до армії у 2023 році.

Крім того, артист поділився подробицями свого райдера. Перед концертами він виконує особливий ритуал щодо свого первістка Оскара.