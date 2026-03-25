"Поки сімʼї оплакують рідних": Козловський дав концерт у День жалоби та нарвався на критику

Українського співака Віталія Козловського звинуватили в концерті в День жалоби в Полтаві після обстрілу в ніч на 24 березня.

У Threads мешканка міста під ніком bakalobalakalo обурилася гучним заходом у момент, коли місцеві оплакували загиблих від рук росіян.

Козловський дав концерт у День жалоби

"Вибачте, а це що за х**ня? 24,25 березня в Полтаві дні жалоби. Жалоби! С**а, у моєму місті загинули люди! Люди лишились без домівок! Це ж наскільки треба бути лицемірною, беземпатійною, жалюгідною паскудою, щоб пісні співати і танці танцювати в ці дні! Козловському аби бабки рубати? Вже мовчу, що, можливо, хтось із постраждалих збирався на цей концерт", — написала авторка допису.

Сам артист репостив відео своїх фанатів з концерту в Полтаві і на одному з них написав: "Попри все, концерт відбувся! Дякую, Полтава".

Віталій Козловський виступив у День жалоби Фото: Instagram

"Попри все с**а попри все! Ну вибачте, шановний Віталік, шо люди померли від влучання шахеда у свої будинки вночі, поки спали. Вони не планували зривати вам концерт, ви не думайте, просто так сталось. Але ви молодець, що переступили через це і з гордо піднятою головою відспівали Пінаколаду, поки їхні сімʼї оплакують своїх рідних", — додала українка, почавши активно тегати бренди, які співпрацювали з Козловським.

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі здебільшого стали на бік артиста, пояснюючи це тим, що щодня в Україні помирають люди через війну і не тільки, а організацією концерту взагалі-то займаються місцеві, а не сам Віталій:

"Лицемірство ваше зашкалює… Кожен день в світі вбивають людей… Кожен день в Україні вбивають людей… Але ви сидите в тредсі, дивитесь кіно, слухаєте музику, ведете інстаграм, а ви пишете за 2 дні… Кожного, кожного дня сімʼї оплакують рідних по причині війни і не тільки, але б**ть, дайте людям пожити хоч трохи, якщо тільки новини дивитися то можна швидше вмерти всім. Я втратила брата та кращого друга на війні, але я не до**буюсь до людей, що вони намагаються жити життя, яке і так не просте".

"Тут ще питання до військової адміністрації та місцевої влади міста, які повинні були скасувати розважальні заходи. І питання до людей, які на нього пішли танцювати на кістках".

"Якщо в полтавчан був день жалоби, чому вони пішли на концерт? Впевнена що з цього концерту частина грошей буде витрачена на потреби військових, не засмучуйтесь так. Життя триває і без тих кого ми втрачаємо".

"Люди купили квитки і планували цей день… Якщо вам не норм, то іншим норм".

"А 7 березня в Харкові загинули люди, а 8 був день жалоби, а ви поперлись на концерт Дантеса чи вам по**й?".

"В мене стався приліт в квартиру о 6 ранку минулого року і в той самий день я в ввечері пішла на концерт (не на Козловського), щоб відволіктись, бо те що сталося вже не зміниться. З концерту гроші йшли частково на допомогу військовим. Потрібно було плакати сидіти?".

Сам співак на критику в мережі наразі не відреагував.

Обстріл Полтави 24 березня

У ніч з 23 на 24 березня у Полтаві прозвучала низка вибухів. Повітряні сили повідомляли про велику кількість ударних БпЛА в районі міста Полтави. Унаслідок атаки двоє людей загинули, 12 зазнали травм, зокрема дитина, пише Суспільне.

За попередніми підрахунками, пошкоджень зазнали понад 24 будівлі в мікрорайоні Полтави.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Анжеліка Рудницька критично висловилась про Віталія Козловського, який мобілізувався до армії у 2023 році.

Співак поділився подробицями свого райдера. Перед концертами він також виконує особливий ритуал щодо свого первістка Оскара.

Крім того, Козловський зупинив свій концерт у Кременчуці 10 березня. Виконавець повідомив прихильникам, що "хвороба взяла своє".