"Пока семьи оплакивают родных": Козловский дал концерт в День траура и нарвался на критику

Украинского певца Виталия Козловского обвинили в концерте в День траура в Полтаве после обстрела в ночь на 24 марта.

В Threads жительница города под ником bakalobalakalo возмутилась громким мероприятием в момент, когда местные оплакивали погибших от рук россиян.

Козловский дал концерт в День траура

"Извините, а это что за х**ня? 24,25 марта в Полтаве дни траура. Траура! С**а, в моем городе погибли люди! Люди остались без домов! Это же насколько надо быть лицемерной, безэмпатийной, жалкой паскудой, чтобы песни петь и танцы танцевать в эти дни! Козловскому лишь бы бабки рубить? Уже молчу, что, возможно, кто-то из пострадавших собирался на этот концерт", — написала автор поста.

Сам артист репостил видео своих фанатов с концерта в Полтаве и на одном из них написал: "Несмотря на все, концерт состоялся! Спасибо, Полтава".

Відео дня

Виталий Козловский выступил в День траура Фото: Instagram

"Несмотря на все с**а несмотря на все! Ну извините, уважаемый Виталик, что люди умерли от попадания шахеда в свои дома ночью, пока спали. Они не планировали срывать вам концерт, вы не думайте, просто так случилось. Но вы молодец, что переступили через это и с гордо поднятой головой отпели Пинаколаду, пока их семьи оплакивают своих родных", — добавила украинка, начав активно тегать бренды, которые сотрудничали с Козловским.

Реакция сети

В комментариях пользователи сети по большей части стали на сторону артиста, объясняя это тем, что ежедневно в Украине умирают люди из-за войны и не только, а организацией концерта вообще-то занимаются местные, а не сам Виталий:

"Лицемерие ваше зашкаливает... Каждый день в мире убивают людей... Каждый день в Украине убивают людей... Но вы сидите в тредсе, смотрите кино, слушаете музыку, ведете инстаграм, а вы пишете за 2 дня... Каждый, каждый день семьи оплакивают родных по причине войны и не только, но б**ть, дайте людям пожить хоть немного, если только новости смотреть то можно быстрее умереть всем. Я потеряла брата и лучшего друга на войне, но я не до**буюсь к людям, что они пытаются жить жизнь, которая и так не простая".

"Здесь еще вопрос к военной администрации и местной власти города, которые должны были отменить развлекательные мероприятия. И вопрос к людям, которые на него пошли танцевать на костях".

"Если у полтавчан был день траура, почему они пошли на концерт? Уверена что с этого концерта часть денег будет потрачена на нужды военных, не расстраивайтесь так. Жизнь продолжается и без тех кого мы теряем".

"Люди купили билеты и планировали этот день... Если вам не норм, то другим норм".

"А 7 марта в Харькове погибли люди, а 8 был день траура, а вы поперлись на концерт Дантеса или вам по**й?".

"У меня произошел прилет в квартиру в 6 утра прошлого года и в тот же день я вечером пошла на концерт (не на Козловского), чтобы отвлечься, потому что то, что произошло уже не изменится. С концерта деньги шли частично на помощь военным. Нужно было плакать сидеть?".

Сам певец на критику в сети пока не отреагировал.

Обстрел Полтавы 24 марта

В ночь с 23 на 24 марта в Полтаве прозвучал ряд взрывов. Воздушные силы сообщали о большом количестве ударных БпЛА в районе города Полтавы. В результате атаки два человека погибли, 12 получили травмы, в том числе ребенок, пишет Суспільне.

По предварительным подсчетам, повреждения получили более 24 зданий в микрорайоне Полтавы.

