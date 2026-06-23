Освобожденного со службы Козловского высмеяли военные (фото)
Украинский певец Виталий Козловский опубликовал видео о своём восстановлении в Карпатах. Но получил не ту реакцию, на которую рассчитывал.
В комментариях в Threads "пришли" военные и волонтеры, которые начали засыпать артиста саркастическими комментариями. Кто-то спрашивает, почему Виталий так устал. Другие "благодарят" его за службу.
Некоторое время назад певец жаловался на дедовщину в армии, а позже демобилизовался. Ходят слухи, что это связано с уходом за женой, имеющей инвалидность.
Реакция сети
В комментариях под постом Козловского украинцы начали писать саркастические замечания и высказывать подозрения, что проблема в пинаколе:
- "Брат, наверное, сильно за**лся, поправляйся там как следует", — написал музыкант-военный Дмитрий Однороженко из группы "Хейтспич".
- "Снова деды поиздевались?" — спросил ветеран Олег Симороз.
- "Солдат Виталий навоевался, теперь отдыхает".
- "Боже мой, Виталий, не позорись. Моя работа с ранеными просто плачет, они даже родным боятся говорить о ранениях, чтобы те не переживали, вы же прокапались, и что плохого случилось?"
- "Спасибо за службу".
- "Пинаколада просрочена".
Служба Козловского
Повестку певец получил в июне 2023 года. Сначала Козловский присоединился к бригаде Национальной гвардии "Рубеж". Позже его перевели в подразделение в Киеве, а затем — в Национальный президентский оркестр. Весной 2024 года певец продолжил службу уже в составе 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
В Сухопутных войсках отмечали, что с мая 2024 года Козловский был солдатом резерва запасной роты одной из воинских частей. В конце июня того же года его уволили в запас по семейным обстоятельствам.
Сам артист говорил, что его служба не ограничивалась одной функцией. Он пообещал после победы подробно объяснить, где именно находился и чем занимался, чтобы "картина стала понятной для всех".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Виталия Козловского обвинили в том, что он дал концерт в День траура в Полтаве после обстрела в ночь на 24 марта.
- Анжелика Рудницкая критически отозвалась о певце, который был мобилизован в армию в 2023 году.
Кроме того, артист поделился подробностями своего райдера. Перед концертами он выполняет особый ритуал, связанный со своим первенцем Оскаром.