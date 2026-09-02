"Критическое предприятие": телеведущего Дмитрия Комарова освободили от мобилизации
Продакшн Дмитрия Комарова "Мир наизнанку" официально подтвердил статус предприятия, имеющего критически важное значение. Соответствующий приказ 31 августа подписала глава Минкульта Татьяна Бережная.
Министерство культуры своим приказом № 1030 закрепило за ООО "Продакшн „Мир наизнанку" статус предприятия, имеющего критически важное значение для экономики и жизнедеятельности населения. Как свидетельствуют данные платформы YouControl, учредителем и единственным владельцем компании является Дмитрий Комаров. Подробнее об этом решении, — читайте в материале Фокуса.
Чтобы получить такой статус, предприятие должно было пройти проверку по нескольким пунктам правительственного постановления. Согласно заключению ведомства, оно справилось со всеми требованиями: налоговая дисциплина — отсутствие задолженности перед бюджетом по налогам, сборам и единому социальному взносу; уровень доходов персонала — средняя зарплата сотрудников как минимум в три раза превышает минимальную по стране; значимость для общества — компания имеет значение для национальной экономики, информационного пространства и потребностей сообществ.
В Минкульте отдельно отметили: каждый месяц продюсерская компания создает патриотический контент для телеканалов, а также участвует в создании марафона "Единые новости".
Формальным поводом послужило обращение компании от 25 августа, а уже через два дня, 27 августа, комиссия Минкульта вынесла своё заключение. Впрочем, для "Мира наизнанку" это скорее продолжение уже существующего статуса: впервые критическую важность предприятия зафиксировали приказом № 7 ещё 3 января 2026 года.
Теперь ответственность за продакшн Комарова возлагается на Департамент стратегических коммуникаций и продвижения украинской культуры — именно он будет следить за деятельностью компании и контролировать, насколько там соблюдаются правила отстранения военнообязанных сотрудников на время мобилизации.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
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