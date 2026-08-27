"Мужа забрали ТЦК": опекунша приюта осталась одна с 900 животными и миллионным долгом

Украинская защитница животных, которая вместе с мужем на протяжении многих лет содержала приют для животных, осталась одна с почти тысячей подопечных после того, как его призвали в ряды ВСУ.

О случившемся сотрудница приюта рассказала в своём посте в Instagram, который быстро распространился по сети. По её словам, мужчину забрали сотрудники ТЦК буквально накануне.

"Вчера моего мужа забрали ТЦК. И сегодня я осталась одна с 900 животными, огромной ответственностью за каждую жизнь и долгами, которые уже достигают почти миллиона гривен", — пишет она.

Женщина признается: всё, чем они с мужем занимались — спасали животных, строили приют, решали проблемы — было общим делом, которое поддерживала их на плаву на протяжении многих лет.

Женщина рассказала о мобилизации своего мужа-волонтера Фото: Instagram

Теперь же ей приходится в одиночку нести ответственность за живых существ, которые, по её словам, даже не подозревают, что их мир только что перевернулся.

Відео дня

"Я смотрю на своих 900 питомцев и не знаю, что будет вообще. Они ничего не понимают. Они просто каждый день ждут нас — ждут еды, заботы, тепла и защиты… А я сейчас пытаюсь собраться с мыслями и понять, как мне одной выдержать всё то, что мы всегда делали вместе", — отмечает волонтёр.

Украинцы не остались в стороне

После того как эта история распространилась в социальных сетях, на помощь пришли сотни людей. Благодаря их оперативной поддержке удалось погасить часть срочных долгов приюта, в частности, 100 тысяч гривен задолженности за корм для животных.

"Спасибо за теплые слова, поддержку и финансовую помощь нашим животным. Благодаря вам сегодня мы смогли погасить 100 тысяч гривен долга за корм. Это невероятно важно для меня и наших 900 питомцев. Спасибо, что не оставили нас одних в этот страшный момент", – поблагодарила волонтёр.

Она признается, что физически не успевает ответить на все сообщения, которых пришло сотни, но обещает прочитать каждое: "Извините, что физически сейчас не могу всё прочитать и ответить каждому. Я обязательно это сделаю чуть позже. Просто сейчас у меня нет на это сил".

"Он — моя опора"

Женщине труднее всего смириться с тем, что рядом больше нет человека, который был для неё не просто мужем, а буквально второй парой рук в повседневном тяжёлом труде. Именно он отвечал за строительную и физическую часть работы приюта.

"Он восстанавливал приют, строил, ремонтировал, делал всё, чтобы у наших животных был дом… Он — моя опора. Моя поддержка. Часть меня", — говорит опекунша приюта.

Она подчеркивает, что не намерена никого обвинять или сыпать проклятиями — просто делится своей болью.

"Я не хочу никого проклинать или вступать в словесную перепалку. У меня просто очень болит сердце. Мне больно и страшно. И я очень скучаю по человеку, который ещё вчера был рядом", — отмечает женщина.

"Я не имею права сдаваться"

Несмотря на отчаяние, украинка не собирается сдаваться и опускать руки — её, как она говорит, ждут сотни живых существ, которых они с мужем спасали вместе.

В заключение она обратилась к украинцам с просьбой ценить своих близких здесь и сейчас, ведь никто не застрахован от того, что завтрашний день может всё изменить.

"Берегите себя. Берегите своих близких. Говорите им, что любите их, обнимайте, дарите тепло и любовь не когда-нибудь потом, а каждый день. Ведь мы никогда не знаем, что принесет нам завтрашний день и как внезапно может измениться наша жизнь", – подытоживает автор поста.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Певец Александр Кварта удивил поклонников, оказавшись в Лондоне — там он сейчас проходит военную службу.

Александр Зубко, который в свое время победил в кулинарном шоу "МастерШеф", тоже вступил в ряды ВСУ.

Рэперу Мише Правильному не пришлось ждать повестки — он сам вызвался стать бойцом Сил обороны Украины.