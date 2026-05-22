Мобилизованный певец внезапно оказался в Лондоне

Известный украинский исполнитель Александр Кварта, который защищает страну в рядах Вооруженных сил Украины, неожиданно для многих поклонников оказался в столице Великобритании. Однако визит артиста-военнослужащего имеет исключительно важную и благотворительную цель.

В своих социальных сетях певец анонсировал большой благотворительный вечер для украинской диаспоры и всех неравнодушных, который состоится уже в эту субботу, 23 мая.

По словам Александра Кварти, главная цель его внезапной поездки за границу — это культурная дипломатия и аккумулирование помощи для украинских защитников. Все собранные во время мероприятия средства будут направлены на нужды Отдельной президентской бригады, в которой сейчас и служит артист.

"Нас ждет настоящая забава — с хорошим настроением, танцами и любимыми песнями. Обязательно споем "Смереку"! Главная цель нашей встречи — сбор средств на нужды Вооруженных Сил Украины", — поделился исполнитель в своей заметке.

Мобилизация Александра Кварта

Певец присоединился к Вооруженным силам Украины в августе 2025 года. Исполнитель ранее участвовал в проекте "Караоке на Майдане", а затем в шоу "Україна має талант". В частности, он выступал на национальном отборе на Евровидение.

Артист некоторое время жил в России, но вернулся в Украину. Его песни в основном имеют веселый, праздничный характер.

