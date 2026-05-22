Мобілізований співак раптово опинився в Лондоні

Відомий український виконавець Олександр Кварта, який захищає країну в лавах Збройних сил України, неочікувано для багатьох шанувальників опинився у столиці Великої Британії. Проте візит артиста-військовослужбовця має виключно важливу та благодійну мету.

У своїх соціальних мережах співак анонсував великий благодійний вечір для української діаспори та всіх небайдужих, який відбудеться вже цієї суботи, 23 травня.

За словами Олександра Кварти, головна мета його раптової поїздки за кордон — це культурна дипломатія та акумулювання допомоги для українських захисників. Усі зібрані під час заходу кошти будуть спрямовані на потреби Окремої президентської бригади, у якій наразі й служить артист.

"На нас чекає справжня забава — з гарним настроєм, танцями та улюбленими піснями. Обов'язково заспіваємо "Смереку"! Головна мета нашої зустрічі — збір коштів на потреби Збройних Сил України", — поділився виконавець у своєму дописі.

Відео дня

Мобілізація Олександра Кварта

Співак долучився до Збройних сил України в серпні 2025 року. Виконавець раніше брав участь у проєкті "Караоке на Майдані", а потім у шоу "Україна має талант". Зокрема, він виступав на національному відборі на Євробачення.

Артист певний час жив у Росії, але повернувся в Україну. Його пісні здебільшого мають веселий, святковий характер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Рудницька "наїхала" на Козловського за підтримку сепаратистки і службу в ЗСУ із манікюром.

Переможець телепроекту "МастерШеф" Олександр Зубко став військовослужбовцем Збройних сил України.

Крім того, український репер Міша Правильний добровільно долучився до лав Збройних сил України.