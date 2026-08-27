"Чоловіка забрали ТЦК": опікунка притулку лишилась сама із 900 тваринами і мільйонним боргом

Українська зоозахисниця, яка разом із чоловіком роками утримувала притулок для тварин, опинилася наодинці з майже тисячею підопічних після того, як його забрали до лав ЗСУ.

Про те, що сталося, опікунка притулку розповіла у власному дописі в Instagram, який швидко розлетівся мережею. За її словами, чоловіка забрали ТЦК буквально напередодні.

"Вчора мого чоловіка забрало ТЦК. І сьогодні я залишилася сама з 900 тваринами, величезною відповідальністю за кожне життя і боргами, які вже сягають майже мільйона гривень", – пише вона.

Жінка зізнається: усе, що вони з чоловіком робили, – рятували тварин, будували притулок, вирішували проблеми – було спільною справою, яка тримала їх на плаву роками.

Жінка розповіла про мобілізацію свого чоловіка-волонтера Фото: Instagram

Тепер же їй доводиться сам на сам тримати відповідальність за живих істот, які, за її словами, навіть не підозрюють, що їхній світ щойно перевернувся.

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"Я дивлюся на своїх 900 хвостиків і не знаю, що буде взагалі. Вони нічого не розуміють. Вони просто щодня чекають на нас – на їжу, догляд, тепло і захист… А я зараз намагаюся зібрати себе докупи й зрозуміти, як мені одній витримати все те, що ми завжди робили разом", – зазначає волонтерка.

Українці не залишили осторонь

Після того, як історія розійшлася соціальними мережами, на допомогу прийшли сотні людей. Завдяки їхній оперативній підтримці вдалося закрити частину термінових боргів притулку, зокрема, погасити 100 тисяч гривень заборгованості за корм для тварин.

"Дякую за теплі слова, підтримку і фінансову допомогу нашим тваринам. Завдяки вам сьогодні ми змогли погасити 100 тисяч гривень боргу за корм. Це неймовірно важливо для мене і наших 900 тваринок. Дякую, що не залишили нас самих у цей страшний момент", – подякувала волонтерка.

Вона зізнається, що фізично не встигає відповісти на всі повідомлення, яких прийшли сотні, але обіцяє прочитати кожне: "Пробачте, що фізично зараз не можу все прочитати й відповісти кожному. Я обов'язково це зроблю трішечки пізніше. Просто зараз у мене немає на це сил".

"Він – моя опора"

Найважче жінці дається усвідомлення, що поруч більше немає людини, яка була для неї не просто чоловіком, а буквально другою парою рук у щоденній важкій праці. Саме він відповідав за будівельну та фізичну частину роботи притулку.

"Він відбудовував притулок, будував, ремонтував, робив усе, щоб наші тварини мали дім… Він – моя опора. Моя підтримка. Частина мене", – каже опікунка притулку.

Вона підкреслює, що не має наміру нікого звинувачувати чи сипати прокльонами – лише ділиться болем.

"Я не хочу нікого проклинати чи воювати словами. У мене просто дуже болить серце. Мені боляче й страшно. І я дуже сумую за людиною, яка ще вчора була поруч", – зазначає жінка.

"Я не маю права опустити руки"

Попри розпач, українка не збирається здаватися і опускати руки – на неї, каже вона, чекають сотні живих істот, яких вони з чоловіком рятували разом.

Наостанок вона звернулася до українців із проханням цінувати рідних тут і зараз, адже ніхто не застрахований від того, що завтрашній день може все змінити.

"Бережіть себе. Бережіть своїх рідних. Кажіть їм, що любите їх, обіймайте, даруйте тепло і любов не колись потім, а кожного дня. Бо ми ніколи не знаємо, що принесе нам завтрашній день і як раптом може змінитися наше життя", – резюмує авторка допису.

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