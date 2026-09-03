Звезда украинских сериалов рассказала о бывшем, который сжег ее паспорт и пошел за Путиным

Украинская актриса, известная по роли во втором сезоне сериала "Последний москаль" и участию в группе "Сливки", впервые откровенно рассказала о домашнем насилии со стороны бывшего мужа-россиянина.

Артистка вспомнила, через что ей пришлось пройти ради спасения себя и дочери. Знакомство с мужчиной молниеносно переросло в отношения: он сделал предложение уже через неделю после первой встречи. Тогда 21-летняя Алла Мартынюк стояла перед выбором – карьерный контракт в Великобритании или семья. Она выбрала второе, сознательно отказавшись от перспектив за рубежом ради брака и будущего ребенка. О стремительном романе, который обернулся ловушкой, Алла Мартынюк рассказала в интервью журналистке Алине Доротюк.

По словам актрисы, как только она забеременела, мужа словно подменили. Нежность сменилась жестокостью, а поднятая рука стала обычным делом. С рождением дочери Полины стало только хуже.

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Ревность стала болезнью

Ревность мужа приняла болезненные формы: Алла фактически оказалась в изоляции — ей пришлось отказаться от съемок и жить под постоянным контролем. Однажды муж запер её вместе с младенцем в доме и не выпускал оттуда около недели. Когда дочери исполнилось два месяца, женщина дождалась, пока муж заснёт, тихонько забрала ключи и сбежала.

О самом тяжелом моменте развода артистка вспоминает без прикрас.

"В последнее время, когда я уже сказала, что хочу развестись, он сжег мой паспорт и начал избивать. Это было жестоко. Я вся была в синяках. Я тогда бросила всё. Ребёнок был в одних колготках, а я просто в тапочках сбежала. Мне помогли люди. Потом я пришла с полицией, чтобы подать на развод", – рассказала Мартынюк.

Попытка похищения дочери

Несмотря на пережитое, Алла долгое время не запрещала дочери общаться с отцом и даже организовывала их встречи под своим присмотром, когда тот приезжал в Украину. Однако впоследствии мужчина вновь проявил агрессию и даже пытался похитить Полину.

Окончательный разрыв произошел после начала полномасштабного вторжения России. Бывший муж однозначно поддержал режим Путина и вооруженную агрессию против Украины. Ещё в 2023 году Мартынюк рассказывала, что он присылал дочери циничные "шутки" о том, что идёт воевать против украинцев с оружием в руках.

Алла долгое время не запрещала дочери общаться с отцом Фото: IMDB

"Он поддерживает российскую агрессию. Написал: „Доченька, я уже скоро буду рядом“. Мне пришлось очень долго выводить ребёнка из этого состояния. Он спрашивает: „Папа, как так? Ты едешь меня убивать?“. А он отвечает: „Ты же знаешь, что я за мир. Я вступил в ряды российской армии". Потом он смеялся, говорил, что шутил", – отмечает Алла.

После этого Полина сама приняла решение навсегда разорвать любые контакты с отцом ребенка, заявив, что для неё он умер.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Музыкальный продюсер Михаил Ясинский публично поставил под сомнение профессиональный статус интервьюерши Алины Доротюк. В соцсети Threads он заявил, что не считает ее журналисткой, а среди всех упомянутых в дискуссии медиаперсон единственным настоящим профессионалом назвал Дмитрия Гордона.

Известного украинского продюсера и телеведущего Игоря Кондратюка сняли на видео во время случайной встречи на автозаправочной станции.

Между тем продюсерская компания Дмитрия Комарова "Мир с ног на голову" официально подтвердила статус предприятия, имеющего критическое значение. Соответствующий приказ 31 августа подписала глава Минкульта Татьяна Бережная.