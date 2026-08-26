Голлівудська зірка побувала на весіллі українського захисника (відео)

Голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник побувала на весіллі українського захисника Дмитра, який воює на одному з найгарячіших напрямків фронту. Зірка випадково зустріла військовослужбовця напередодні свята та отримала запрошення розділити цей важливий день із ним та його нареченою.

Святкування пройшло в автентичному національному стилі — у вишиванках та під українську музику. Серед гостей були й побратими нареченого, які нещодавно повернулися з російського полону.

"Це для мене велика честь – бути свідком такого важливого дня та відсвяткувати їхнє кохання", — емоційно поділилася акторка в Instagram.

Зірка прибула до столиці задля участі в саміті UNITED24 MODE напередодні Дня Незалежності України. Записавши відеозвернення біля монумента "Батьківщина-мати", Винник знову звернулася до українців зі словами підтримки.

"Будьте впевнені: ми поруч із вами, і без сумніву, ми переможемо у цій війні. Дякую всім і Слава Україні!" — сказала вона.

Відео дня

Це вже не перший візит акторки до України від початку повномасштабного вторгнення. Раніше вона відвідувала Київ та Ірпінь, аби на власні очі побачити наслідки російської агресії та підтримати людей.

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