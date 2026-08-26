Зеленський підколов Шона Пенна через "Оскар": жарт президента розсмішив залу (фото)

У Києві відбулася шоста урочиста церемонія вручення державної відзнаки "Національна легенда України". Володимир та Олена Зеленські особисто вручили нагороди 18 видатним особистостям, які виборюють перемогу на фронті, у тилу та на міжнародній арені.

Особливу увагу публіки привернув голлівудський актор і режисер Шон Пенн, який палко підтримує українців від початку повномасштабного вторгнення. Вручаючи статуетку, президент жартома зазначив, що актор проігнорував церемонію "Оскар", але на вручення "Національної легенди" все ж приїхав.

Шон Пенн на врученні в Україні Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Серед українських діячів державну відзнаку отримала незмінна ведуча новин ТСН Алла Мазур та культовий рок-гурт "Брати Гадюкіни", чийого покійного фронтмена Сергія Кузьмінського вшанували посмертно. Також нагороду у вигляді золотої синьо-жовтої квітки, яку вручають із 2021 року, одержали володар "Золотого м'яча" Ігор Бєланов, зірковий шеф-кухар Хосе Андрес, діячі мистецтва та наші незламні воїни.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Шон Пенн прибув до Києва і пропустив "Оскара" через Україну. Актор показався на кадрі з Горбуновим, який в коментарях уточнив, що Шон міг приїхати в Україну на зйомки.

Голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Перцовський вручив американському акторові Шону Пенну "залізний Оскар".

Крім того, Фокус в честь дня народження Шона Пенна розповідав про особисте життя актора та що відомо про його жінок. Серед них були Мадонна, Робін Райт, Лейла Джордж та Шарліз Терон.