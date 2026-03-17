Шон Пенн отримав незвичайний "Оскар" в Україні: у чому особливість статуетки (фото)

Голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Перцовський вручив американському акторові Шону Пенну "залізний Оскар".

Статуетку, зроблену з металу вагона, пошкодженого внаслідок атаки російської армії, він презентував американській зірці на знак подяки за підтримку і за те, що Пенн, замість того, щоб вирушити на церемонію вручення "Оскара", приїхав в Україну. Про це Перцовський розповів у Treads.

"Залізний Оскар кращий за золотого! Шон Пенн обрав залізничну подорож до України замість церемонії вручення Оскарів у Лос-Анджелесі. Там його відзначили вже третім трофеєм — він приєднався до клубу найкращих в історії кіно. Але ж ми не могли залишити хорошого друга України та нашого улюбленого пасажира без нагороди — тож учора вручили Шону Залізного Оскара!" — йдеться в публікації.

Відео дня

На статуетці, що повторює контури престижної нагороди Американської кіноакадемії, вигравірувано напис:

"Ця сталь колись відвезла мільйони людей геть від війни. А потім з'явилася російська ракета. Ми не переплавили її на зброю. Ми висловили в ній подяку вам за ваш талант, за вашу сміливість підтримувати Україну".

"Оскар" виготовлено зі сталі від розбитого російською ракетою вагона

Шон Пенн отримав "Оскар" у номінації "Найкращий актор другого плану" у стрічці "Одна битва за одною". Однак він узагалі не був присутнім ані на сцені, ані в залі під час урочистої церемонії в Лос-Анджелесі, вирушивши в Європу і в Україну зокрема. У Києві він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

У нього вже є два "Оскари": за фільми "Таємнича річка" (2004) і "Мілк" (2009).

11 листопада 2022 року Шон Пенн передав одну зі своїх статуеток "Оскар" президенту Володимиру Зеленському як символ віри в перемогу України. Актор також хотів переплавити власний "Оскар" на кулі для ЗСУ.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Пенн прилетів до української столиці, щоб зняти фільм про Майдан, а за кілька днів зустрівся з українськими військовими в Донецькій області.