Шон Пенн получил необычный "Оскар" в Украине: в чем особенность статуэтки (фото)

Глава правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Перцовский вручил американскому актеру Шону Пенну "железный Оскар".

Статуэтку, сделанную из метала вагона, поврежденного в результате атаки российской армии он презентовал американской звезде в знак благодарности за поддержку и в качестве признательности за то, то Пенн, вместо того, чтобы отправиться на церемонию вручения "Оскара" приехал в Украину. Об этом Перцовский рассказал в Treads.

"Железный Оскар лучше золотого! Шон Пенн выбрал железнодорожное путешествие в Украину вместо церемонии вручения Оскаров в Лос-Анджелесе. Там его отметили уже третьим трофеем – он присоединился к клубу самых лучших в истории кино. Но ведь мы не могли оставить хорошего друга Украины и нашего любимого пассажира без награды — так что вчера вручил Шону Железного Оскара!" – говорится в публикации.

Відео дня

На статуэтке, которая повторяет контуры престижной награды Американской киноакадемии, выгравирована надпись:

"Эта сталь когда-то увезла миллионы людей прочь от войны. А потом появилась российская ракета. Мы не переплавили ее в оружие. Мы выразили в ней благодарность вам за ваш талант, за вашу смелость поддерживать Украину".

"Оскар" изготовлен из стали от разбитого российской ракетой вагона

Шон Пенн получил "Оскар" в номинации "Лучший актер второго плана" в ленте "Одна битва за другой". Однако он вообще не присутствовал ни на сцене, ни в зале во время торжественной церемонии в Лос-Анджелесе, отправившись в Европу и в Украину в частности. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

У него уже есть два "Оскара": за фильмы "Таинственная река" (2004) и "Милк" (2009).

11 ноября 2022 года Шон Пенн передал одну из своих статуэток "Оскар" президенту Владимиру Зеленскому как символ веры в победу Украины. Актер также хотел переплавить собственный "Оскар" на пули для ВСУ.

Напомним, в ноябре 2021 года Пенн прилетел в украинскую столицу, чтобы снять фильм о Майдане, а через несколько дней встретился с украинскими военными в Донецкой области.