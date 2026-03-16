"Настоящий друг Украины": Шон Пен вместо "Оскара" встретился с Зеленским (фото)
Шон Пен пропустил церемонию вручения "Оскара", где получил награду за лучшую мужскую роль второго плана, чтобы посетить Киев. Его поступок отметил президент Зеленский.
Известный американский актер Шон Пенн прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава государства.
"Благодаря тебе, Шон, мы знаем, что такое настоящий друг Украины. Ты с Украиной с первого дня полномасштабной войны. И сегодня. И знаем, что и будешь в дальнейшем с нашей страной и нашим народом", — написал Владимир Зеленский.
Ранее стало известно, что кинорежиссер, сценарист и продюсер Шон Пенн не появился на 98-й церемонии вручения "Оскара", где ему должны были отдать награду. Он вместо этого выбрал поездку в Украину, писало издание The New York Times.
Источники СМИ не стали уточнять, с какой конкретно целью Шон Пенн приехал в Украину или куда именно он планировал отправиться. Представитель актера отказался от комментариев по этому вопросу.
