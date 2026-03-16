Леонардо Ди Каприо на "Оскаре" снова стал мемом, хотя не сказал ни одного слова (видео)

Известный американский актер снова прославился в сети благодаря своей реакции на реплику, провозглашенную ведущим церемонии. Интересно, что для этого ему не пришлось ничего делать.

В ночь на 16 марта в американском Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии "Оскар". В перерывах между объявлениями лауреатов ведущий шоу, американский комик Конан О'Брайен, пытался развлекать публику шутками. Фокус обратил внимание, чем это закончилось.

Король мемов

В какой-то момент О'Брайен провозгласил Леонардо Ди Каприо "королем мемов", напомнив, что на протяжении многих лет его выражение лица становилось разошлось по всему интернету. На экране тем временем демонстрировались известные картинки с Ди Каприо и бокалом шампанского.

В ответ актер неловко посмотрел в камеру, натянуто улыбнулся и пожал плечами. Собственно, что эта реакция также стала новым мемом, которую ведущий описал, как: "То чувство, когда ты на это не соглашался".

"Король мемов вернулся! Конан О'Брайен разблокировал новый мем с Леонардо ДиКаприо на церемонии вручения "Оскара" в 2026 году. Классика от актера, которую нельзя было пропустить!" — пишут в Instagram.

Американский актер Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Американские медиа пишут, что 98-я церемония "Оскара" не была откровенно скучной, но и интересной ее тоже не назовешь.

Режиссер фильма "Гамнет" Хлоя Чжао пришла на церемонию в черном платье с прозрачной черной вуалью и бриллиантовым ожерельем ювелирного дома "Булгари". Образ выглядел сдержанно, продуманно и тихо мощно — так же, как и сама режиссер.

Модные редакторы Cosmopolitan подвели итоги красной дорожки церемонии "Оскар-2026" и оценили образы звезд. Несмотря на большое количество удачных луков, несколько знаменитостей получили заметную критику за свои наряды.

Кто стал триумфатором "Оскара" в этом году? Кинообозреватель Андрей Пушкаш рассказал об основных фаворитах. В частности, триллер "Грешники" установил новый рекорд, собрав 16 из 24 номинаций. Ранее этот титул принадлежал таким фильмам, как "Все о Еве" (1950), "Титаник" (1997) и "Ла-Ла Ленд" (2016).