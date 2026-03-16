Триумфаторка "Оскара" вышла на красную дорожку в траурном образе — что произошло (фото)

Режиссер фильма "Гамнет" Хлоя Чжао пришла на церемонию в черном платье с прозрачной черной вуалью и бриллиантовым ожерельем ювелирного дома "Булгари". Образ выглядел сдержанно, продуманно и тихо мощно — так же, как и сама режиссер.

Впрочем, момент был особенно символичным. За день до церемонии стриминговая платформа "Гулу" подтвердила, что не будет продолжать работу над перезапуском культового сериала "Баффи — истребительница вампиров", который назывался "Баффи: Новый Саннидейл" и пилотный эпизод которого режиссировала именно Чжао, пишет Mint.

Платье Хлои Чжао на "Оскар-2026"

Решение было принято спустя год после заказа пилотной серии. По словам источников, проект оказался "не идеальным сочетанием" между режиссерским стилем Чжао и самим материалом.

Для режиссера это стало тихим ударом — она потратила несколько лет, чтобы воплотить идею в жизнь. Именно Чжао убедила актрису Сару Мишель Геллар вернуться к роли Баффи, хотя ранее она неоднократно отказывалась от этого предложения в течение трех лет.

Поэтому появление Чжао на "Оскаре" уже на следующий вечер в полностью черном образе выглядело символично. Был ли это сознательный жест — неизвестно, но образ производил впечатление женщины, которая пережила сложный момент и несет его с достоинством.

Режиссер Хлоя Чжао надела траурный образ на "Оскар"

Фильм "Гамнет"

Черный ансамбль также перекликается с тематикой ее нового фильма "Гамнет", который рассказывает о горе Уильяма Шекспира после смерти его маленького сына. Лента пронизана темами утраты и скорби — и черная вуаль Чжао в тот вечер выглядела скорее продолжением мира этого фильма, чем просто модным выбором.

Дважды получала номинацию "Оскар"

В этом году Чжао также творит историю: она стала одной из всего двух женщин, которые дважды получали номинацию на "Оскар" за лучшую режиссуру. Ранее она уже получила эту награду в 2021 году за фильм "Земля кочевников".

Между отмененным проектом о Баффи, тяжелой эмоциональной тематикой "Гамнет" и шансом на историческую вторую победу, Чжао прибыла в театр "Долби" с немалым эмоциональным багажом. И, похоже, ее черное платье в тот вечер говорило больше, чем любые слова.

