Тріумфаторка "Оскара" вийшла на червоний хідник у траурному образі — що сталося (фото)

Режисерка фільму "Гамнет" Хлоя Чжао прийшла на церемонію у чорній сукні з прозорою чорною вуаллю та діамантовим намистом ювелірного дому "Булгарі". Образ виглядав стримано, продумано і тихо потужно — так само, як і сама режисерка.

Втім, момент був особливо символічним. За день до церемонії стримінгова платформа "Гулу" підтвердила, що не буде продовжувати роботу над перезапуском культового серіалу "Баффі — винищувачка вампірів", який мав назву "Баффі: Новий Саннідейл" і пілотний епізод якого режисувала саме Чжао, пише Mint.

Сукня Хлої Чжао на "Оскар-2026"

Рішення було ухвалене через рік після замовлення пілотної серії. За словами джерел, проєкт виявився "не ідеальним поєднанням" між режисерським стилем Чжао та самим матеріалом.

Для режисерки це стало тихим ударом — вона витратила кілька років, щоб втілити ідею в життя. Саме Чжао переконала акторку Сару Мішель Ґеллар повернутися до ролі Баффі, хоча раніше вона неодноразово відмовлялася від цієї пропозиції протягом трьох років.

Відео дня

Тому поява Чжао на "Оскарі" вже наступного вечора у повністю чорному образі виглядала символічно. Чи був це свідомий жест — невідомо, але образ справляв враження жінки, яка пережила складний момент і несе його з гідністю.

Фото: AP

Фільм "Гамнет"

Чорний ансамбль також перегукується з тематикою її нового фільму "Гамнет", який розповідає про горе Вільяма Шекспіра після смерті його маленького сина. Стрічка пронизана темами втрати та скорботи — і чорна вуаль Чжао того вечора виглядала радше продовженням світу цього фільму, ніж просто модним вибором.

Двічі отримувала номінацію "Оскар"

Цього року Чжао також творить історію: вона стала однією з лише двох жінок, які двічі отримували номінацію на "Оскар" за найкращу режисуру. Раніше вона вже здобула цю нагороду у 2021 році за фільм "Земля кочівників".

Між скасованим проєктом про Баффі, важкою емоційною тематикою "Гамнет" і шансом на історичну другу перемогу, Чжао прибула до театру "Долбі" з чималим емоційним багажем. І, схоже, її чорна сукня того вечора говорила більше, ніж будь-які слова.

