Тріумфаторка "Оскара" вийшла на червоний хідник у траурному образі — що сталося (фото)
Режисерка фільму "Гамнет" Хлоя Чжао прийшла на церемонію у чорній сукні з прозорою чорною вуаллю та діамантовим намистом ювелірного дому "Булгарі". Образ виглядав стримано, продумано і тихо потужно — так само, як і сама режисерка.
Втім, момент був особливо символічним. За день до церемонії стримінгова платформа "Гулу" підтвердила, що не буде продовжувати роботу над перезапуском культового серіалу "Баффі — винищувачка вампірів", який мав назву "Баффі: Новий Саннідейл" і пілотний епізод якого режисувала саме Чжао, пише Mint.
Сукня Хлої Чжао на "Оскар-2026"
Рішення було ухвалене через рік після замовлення пілотної серії. За словами джерел, проєкт виявився "не ідеальним поєднанням" між режисерським стилем Чжао та самим матеріалом.
Для режисерки це стало тихим ударом — вона витратила кілька років, щоб втілити ідею в життя. Саме Чжао переконала акторку Сару Мішель Ґеллар повернутися до ролі Баффі, хоча раніше вона неодноразово відмовлялася від цієї пропозиції протягом трьох років.
Тому поява Чжао на "Оскарі" вже наступного вечора у повністю чорному образі виглядала символічно. Чи був це свідомий жест — невідомо, але образ справляв враження жінки, яка пережила складний момент і несе його з гідністю.
Фільм "Гамнет"
Чорний ансамбль також перегукується з тематикою її нового фільму "Гамнет", який розповідає про горе Вільяма Шекспіра після смерті його маленького сина. Стрічка пронизана темами втрати та скорботи — і чорна вуаль Чжао того вечора виглядала радше продовженням світу цього фільму, ніж просто модним вибором.
Двічі отримувала номінацію "Оскар"
Цього року Чжао також творить історію: вона стала однією з лише двох жінок, які двічі отримували номінацію на "Оскар" за найкращу режисуру. Раніше вона вже здобула цю нагороду у 2021 році за фільм "Земля кочівників".
Між скасованим проєктом про Баффі, важкою емоційною тематикою "Гамнет" і шансом на історичну другу перемогу, Чжао прибула до театру "Долбі" з чималим емоційним багажем. І, схоже, її чорна сукня того вечора говорила більше, ніж будь-які слова.
