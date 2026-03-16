Худшие образы на "Оскаре-2026": кого раскритиковали модные редакторы (фото)

Модные редакторы Cosmopolitan подвели итоги красной дорожки церемонии "Оскар-2026" и оценили образы звезд. Несмотря на большое количество удачных луков, несколько знаменитостей получили заметную критику за свои наряды.

Среди самых противоречивых образов оказалась Эмма Стоун, которая появилась на церемонии в платьеLouis Vuitton. В издании отметили, что белое платье с короткими рукавами и драпировкой выглядело несколько неуклюже и напоминало ночной образ из костюмированной драмы.

Эмма Стоун на "Оскар 2026" Фото: коллаж Фокус

Также редакторы считают, что наряду не хватало аксессуаров, которые могли бы сделать его более выразительным.

Не менее критично Cosmopolitan оценил образ Николь Кидман в Chanel. Основной претензией стали перьевые детали на платье — по мнению журналистов, их было слишком много, что сделало образ перегруженным и несколько хаотичным.

Николь Кидман на "Оскар 2026" Фото: коллаж Фокус

Под критику попала и Энн Хэтэуэй, которая выбрала платье Valentino Couture с перчатками. По мнению редакторов, образ выглядел несколько устаревшим и не соответствовал современным трендам красной дорожки. Дополнительные элементы, в частности пояс и длинные перчатки, еще больше усложнили общее впечатление.

Відео дня

Энн Хэтэуэй на "Оскар 2026" Фото: коллаж Фокус

Кроме того, в материале упомянули несколько образов, которые вызвали смешанные реакции. Например, платье Вунми Мосаку от Louis Vuitton назвали слишком жестким по фактуре, а асимметричный образ Чейз Инфинити — не совсем удобным для движения.

Вунми Мосаку на "Оскар 2026" Фото: коллаж Фокус

Впрочем, даже несмотря на критику, красная дорожка "Оскара-2026" традиционно стала одной из главных площадок для модных экспериментов, а обсуждение образов знаменитостей продолжает активно распространяться в медиа и соцсетях.

Чейз Инфинити на "Оскар 2026" Фото: коллаж Фокус

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Фокус сообщил о главных событиях церемонии вручения "Оскара", а также публиковал некоторые из самых противоречивых образов на красной дорожке в истории церемонии.