Найгірші образи на "Оскарі-2026": кого розкритикували модні редактори (фото)
Модні редактори Cosmopolitan підбили підсумки червоної доріжки церемонії "Оскар-2026" та оцінили образи зірок. Попри велику кількість вдалих луків, кілька знаменитостей отримали помітну критику за свої вбрання.
Серед найбільш суперечливих образів опинилася Емма Стоун, яка з’явилася на церемонії у сукні Louis Vuitton. У виданні зазначили, що біла сукня з короткими рукавами та драпіруванням виглядала дещо незграбно і нагадувала нічний образ з костюмованої драми.
Також редактори вважають, що вбранню бракувало аксесуарів, які могли б зробити його більш виразним.
Не менш критично Cosmopolitan оцінив образ Ніколь Кідман у Chanel. Основною претензією стали пір’яні деталі на сукні — на думку журналістів, їх було занадто багато, що зробило образ перевантаженим і дещо хаотичним.
Під критику потрапила і Енн Гетевей, яка обрала сукню Valentino Couture з рукавичками. На думку редакторів, образ виглядав дещо застарілим і не відповідав сучасним трендам червоної доріжки. Додаткові елементи, зокрема пояс та довгі рукавички, ще більше ускладнили загальне враження.
Крім того, у матеріалі згадали кілька образів, які викликали змішані реакції. Наприклад, сукню Вунмі Мосаку від Louis Vuitton назвали занадто жорсткою за фактурою, а асиметричний образ Чейз Інфініті — не зовсім зручним для руху.
Втім, навіть попри критику, червона доріжка "Оскара-2026" традиційно стала одним із головних майданчиків для модних експериментів, а обговорення образів знаменитостей продовжує активно ширитися в медіа та соцмережах.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Тріумфаторка "Оскара" Хлоя Чжао вийшла на червоний хідник у траурному образі.
- Актор Шон Пенн пропустив церемонію заради поїздки в Україну.
Крім того, Фокус повідомив про головні події церемонії вручення "Оскара", а також публікував деякі з найсуперечливіших образів на червоній доріжці в історії церемонії.