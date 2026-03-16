Найгірші образи на "Оскарі-2026": кого розкритикували модні редактори (фото)

Модні редактори Cosmopolitan підбили підсумки червоної доріжки церемонії "Оскар-2026" та оцінили образи зірок. Попри велику кількість вдалих луків, кілька знаменитостей отримали помітну критику за свої вбрання.

Серед найбільш суперечливих образів опинилася Емма Стоун, яка з’явилася на церемонії у сукні Louis Vuitton. У виданні зазначили, що біла сукня з короткими рукавами та драпіруванням виглядала дещо незграбно і нагадувала нічний образ з костюмованої драми.

Емма Стоун на "Оскар 2026" Фото: колаж Фокус

Також редактори вважають, що вбранню бракувало аксесуарів, які могли б зробити його більш виразним.

Не менш критично Cosmopolitan оцінив образ Ніколь Кідман у Chanel. Основною претензією стали пір’яні деталі на сукні — на думку журналістів, їх було занадто багато, що зробило образ перевантаженим і дещо хаотичним.

Ніколь Кідман на "Оскар 2026" Фото: колаж Фокус

Під критику потрапила і Енн Гетевей, яка обрала сукню Valentino Couture з рукавичками. На думку редакторів, образ виглядав дещо застарілим і не відповідав сучасним трендам червоної доріжки. Додаткові елементи, зокрема пояс та довгі рукавички, ще більше ускладнили загальне враження.

Енн Гетевей на "Оскар 2026" Фото: колаж Фокус

Крім того, у матеріалі згадали кілька образів, які викликали змішані реакції. Наприклад, сукню Вунмі Мосаку від Louis Vuitton назвали занадто жорсткою за фактурою, а асиметричний образ Чейз Інфініті — не зовсім зручним для руху.

Вунмі Мосаку на "Оскар 2026" Фото: колаж Фокус

Втім, навіть попри критику, червона доріжка "Оскара-2026" традиційно стала одним із головних майданчиків для модних експериментів, а обговорення образів знаменитостей продовжує активно ширитися в медіа та соцмережах.

Чейз Інфініті на "Оскар 2026" Фото: колаж Фокус

