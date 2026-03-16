Леонардо Ді Капріо на "Оскарі" знову став мемом, хоча не сказав жодного слова (відео)

Відомий американський актор знову прославився у мережі завдяки своїй реакції на репліку, проголошену ведучим церемонії. Цікаво, що для цього йому не довелося нічого робити.

У ніч на 16 березня в американському Лос-Анджелесі минула церемонія нагородження премії "Оскар". У перервах між оголошеннями лауреатів ведучий шоу, американський комік Конан О'Браєн, намагався розважати публіку жартами. Фокус звернув увагу, чим це закінчилося.

Король мемів

У якийсь момент О'Браєн проголосив Леонардо Ді Капріо "королем мемів", нагадавши, що протягом багатьох років його вираз обличчя ставав розійшовся усім інтернетом. На екрані тим часом демонструвалися відомі картинки із Ді Капріо та келихом шампанського.

У відповідь актор ніяково подивився у камеру, натягнуто усміхнувся і знизав плечима. Властиво, що ця реакція також стала новим мемом, яку ведучий описав, як: "Те почуття, коли ти на це не погоджувався".

"Король мемів повернувся! Конан О'Браєн розблокував новий мем з Леонардо ДіКапріо на церемонії вручення "Оскара" 2026 року. Класика від актора, яку не можна було пропустити!" — пишуть в Instagram.

Американський актор Леонардо Ді Капріо Фото: Getty Images

Американські медіа пишуть, що 98-ма церемонія "Оскара" не була відверто нудною, але й цікавою її теж не назвеш.

Хто став тріумфатором "Оскара" цього року? Кінооглядач Андрій Пушкаш розповів про основних фаворитів. Зокрема, трилер "Грішники" встановив новий рекорд, зібравши 16 із 24 номінацій. Раніше цей титул належав таким фільмам, як "Все про Єву" (1950), "Титанік" (1997) та "Ла-Ла Ленд" (2016).